Rooms Inc Hotel Semarang Bersama Jurnalis Gelar Kompetisi Mobile Legends

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Rooms Inc Hotel Semarang bekerja sama dengan Jurnalis Semarang menggelar Mobile Legends Competition dengan total hadiah senilai Rp6 juta dan voucher menginap dari hotel butik tersebut. Seluruh pertandingan hingga partai puncak ini dilaksanakan di Hotel Rooms Inc Kota Semarang, Minggu (26/11/2024).

Tim E-Sport dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) yakni Udinus Forus berhasil menjuarai turnamen Mobile Legend yang digelar Jurnalis Semarang dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Sang juara berhasil mengalahkan tim dari perwakilan E-Sport Indonesia (ESI) Kota Semarang yakni Habib Shiki dengan skor 2-0.

Tim Udinus Forus mendapatkan hadiah uang tunai Rp3 juta sekaligus voucher menginap gratis di Hotel Rooms Inc Semarang. Sedangkan peringkat kedua memperoleh hadiah senilai Rp2 juta dan voucher Food and Baverage (FnB) Hotel Rooms Inc. Lalu peringkat ketiga diraih Mikel E-Sport mendapatkan hadiah uang tunai Rp1 juta dan voucher FnB Hotel Rooms Inc.

Masing-masing pemenang juga mendapatkan hadiah tambahan dari Ketua Koni Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara dan Danyon 400 BR Letkol Zaenullah. Dalam kesempatan itu, Arnaz berharap dengan adanya event ini diharapkan muncul bibit-bibit unggul yang mampu bersaing di nasional untuk membawa nama baik Kota Semarang.

“Dengan demikian semakin banyak pro-player dari Kota Semarang yang akan membawa nama kota ke kancah e-sport nasional,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (27/11/2023).

Menurut Arnaz, e-sport bukan lagi sekedar hobi namun sudah menjadi cabang olahraga yang diakui KONI. Bahkan dalam Porprov XVI Jateng 2023 lalu, cabor e-sport menyumbangkan 2 medali emas meski dalam tahap eksebisi.

Sementara itu, Danyon 400 BR Letkol Zaenullah berharap event olahraga sebagai salah satu pemersatu bangsa. Ia mendorong agar event ini bisa berkelanjutan dan semakin mengakrabkan antar elemen masyarakat sekaligus menjalin silaturahmi positif.

Ketua Panitia Heroes Day Turnament Mobile Legends, Gus Wahid menjelaskan event ini diikuti 32 tim MLBB. Peserta tidak hanya dari Kota Semarang namun juga beberapa kota lain seperti Demak, Kendal, Pekalongan, Salatiga dan beberapa kota lain.

“Kami mengambil momentum Hari Pahlawan dan semoga semakin banyak pahlawan olahraga yang mengharumkan nama Kota Semarang di kemudian hari,” ujarnya.

Event ini sendiri sukses terselanggara berkat dukungan sejumlah pihak di antaranya Alfamart, Rooms Inc dan Meet and Eat, Pegadaian Kanwil XI Semarang, Oraimo, Prambors, KONI Kota Semarang dan Pengurus Daerah (PD) ESI Kota Semarang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News