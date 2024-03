Kampung Wujil Ramadan Kembali Hadir dengan 100 Kuliner Nusantara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Menyambut bulan suci Ramadan, The Wujil Resort & Conventions kembali menghadirkan promo khasnya, Kampung Wujil Ramadan. Tahun ini, The Wujil akan mengajak tamu untuk melakukan eksplorasi kuliner Nusantara.

Beragam sajian khas daerah Sumatera, Sunda, Jawa, hingga Bali seperti Nasi Tutug Oncom, Selat Solo, Nasi Liwet Solo, Lontong Sayur Padang, Nasi Hejo Lampung, Nasi Gudeg dan Nasi Jinggo akan hadir sebagai salah satu rotasi menu.

"Aneka takjil seperti Bubur Manis Taman Indah Sari, ragam jajan pasar dan kue akan menjadi kudapan sempurna untuk berbuka. Selain menghadirkan menu-menu legendaris yang telah menjadi favorit tamu sejak lama, Executive Chef The Wujil, Chef Winarto menciptakan kreasi menu terbaru yaitu aneka Sup Sari Laut yang terdiri dari Gulai Belly Ikan Salmon Kemangi, Sup Seafood Kelapa Muda, Sup Belly Ikan Tilapia Kuah dan Ikan Tuna Kuah Kecombrang," jelas Venni Arsintha, Marketing & Brand Manager The Wujil Resort & Conventions, Sabtu (2/3/2024).

Dengan total lebih dari 100 macam sajian siap memanjakan lidahsemua tamu setiap harinya mulai dari 12 Maret – 9 April 2024 pukul 17.30 – 20.00 bertempat di Taman Indah Sari Resto (lantai 1). Dengan harga Rp109.000 net/orang dan promo menarik beli 10 gratis 1, program ini juga menghadirkan undian berhadiah.

"Ada empat sepeda listrik Viar yang akan diundi pada setiap hari Sabtu pada 16, 23, 30 Maret dan 6 April serta satu Honda All New Beat sebagai grand prize. Harga tersebut juga termasuk 2.5 % donasi yang akan disalurkan pada yang membutuhkan. Untuk semakin memeriahkan suasana The Wujil juga menghadirkan live music padaacara buka puasa ini," jelas Arsintha.

Sebagai informasi, The Wujil Resort & Conventions merupakan akomodasi bintang 4 yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta KM 25,5 Ungaran, Kabupaten Semarang. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektare, The Wujil dilengkapi dengan 173 kamar dalam 7 tipe. Untuk informasi lebih lanjut atau reservasi dapat dilakukan melalui telpon di (024) 76510707 atau WhatsApp 08112905346.

