Cabai Rawit Merah di Kota Semarang Tembus Rp75.000/Kg di Awal Ramadan

Bisnis.com, SEMARANG - Harga cabai rawit merah di Pasar Peterongan Kota Semarang dihargai Rp75.000 per Kg per Selasa (12/3/2024).

Pedagang bahan pokok, Rahmat, menduga kenaikan harga cabai rawit merah saat ini disebabkan pemasok cabai yang telah libur selama dua hari.

“Mau beli berapa? Ini lagi mahal, sekilo Rp75.000. Sudah dua hari libur yang kirim, paling ya satu atau dua harian lagi baru dipasok lagi. Ya, libur Ramadhan,” ungkap Rahmat saat ditemui di Pasar Peterongan Kota Semarang, Selasa (12/03/2024).

Rahmat juga mengatakan bahwa dia kehabisan stok cabai merah keriting, dan menurutnya harga cabai merah keriting juga lebih mahal dari pada biasanya.“Cabai merah keriting, malah mahal lagi, cuman saya lagi kosong,” bebernya.

Jika merujuk panel harga pangan yang dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata cabai rawit merah di Provinsi Jawa Tengah saat ini Rp55.390 per Kg, sedangkan harga cabai merah keriting Rp56.250. Lalu untuk harga bawang merah di Pasar Peterongan dibanderol dengan harga Rp40.000 per Kg. Sedangkan harga bawang putih, dibanderol dengan harga Rp45.000 per Kg.

Melansir dari panel harga Bapanas, harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Peterongan ini juga terpantau tembus jauh di atas rata-rata harga provinsi Jawa Tengah. Rata-rata harga bawang merah Provinsi Jateng berkisar Rp30.080 per Kg, sedang bawang putih Rp35.990.

Tutik, salah satu penjual bawang merah di Pasar Peterongan mengaku tidak tahu tentang penyebab kenaikan harga bawang saat ini. “Ini [bawang merah] seperempat Rp10.000, kalau ini [bawang putih] Rp12.000. Kalau sekilo, bawang merah Rp40.000, bawang putih Rp45.000. Kenapa mahal, ya ndak tahu kalau itu,” kata Tutik.

Selain itu, harga beras juga terpantau masih mahal. Di Pasar Peterongan sendiri, harga beras premium dibanderol dengan harga Rp16.000 per Kg. Sampai saat ini, harga beras premium belum mengalami penurunan sejak bulan lalu.

Kemudian untuk harga telur, Tutik mengatakan bahwa dirinya membanderol telur dengan harga Rp32.000 per Kg. [Magang/Vatrischa Putri Nur Sutrisno]

