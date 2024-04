Jelang Lebaran, Bank Mandiri Siagakan 1.202 Mesin ATM di Jateng DIY

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Menjelang Idulfitri, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mulai mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat. Di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Mandiri menyiapkan uang kartal sejumlah Rp3,9 triliun.

Regional CEO VII/Jawa 2 Bank Mandiri, Tonno Susilo, menyampaikan bahwa 12.874 mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan mesin setor tarik atau Cash Recycling Machine (CRM) telah disiagakan untuk mendukung penyaluran uang tunai ke masyarakat.

"Dan 1.202 mesin ATM/CRM di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sejak awal bulan ini hingga saat libur Lebaran," tambahnya (28/3/2024).

Untuk memastikan kesiapan layanan, Bank Mandiri juga telah melakukan perawatan berkala terhadap 38.010 Electronic Data Capture (EDC) yang tersebar di seluruh Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, khususnya di lokasi strategis seperti rest area tol, bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, SPBU, juga tempat wisata.

Dari sisi kesiapan jaringan TI, Tinno menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantisipasi kenaikan jumlah transaksi pada seluruh kanal pembayaran elektronik. Tim pemantauan TI juga telah disiagakan Bank Mandiri pada periode Ramadan hingga Idulfitri mendatang.

Tinno menjelaskan, untuk memudahkan pengguna jalan tol yang belum memiliki karti mandiri e-money, Bank Mandiri Region VII akan menyiapkan stok kartu e-money hingga 52 ribu kartu yang dapat diperoleh di cabang, Fitur Sukha di Livin by Mandiri, toko retail, official store Bank Mandiri di e-commerce, serta vending machine di lokasi transportasi dan stasiun.

Lebih lanjut, Tinno menyampaikan bahwa nasabah Bank Mandiri juga dapat memanfaatkan layanan Livin' by Mandiri untuk memenuhi kebutuhan finansialnya selama Ramadan dan Lebaran.

“Dengan fitur top up Mandiri e-money pada Livin’ by Mandiri, nasabah yang melakukan perjalanan lewat tol akan sangat dimudahkan karena top up saldo dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja,” imbuhnya.

Adapun 234 Kantor Cabang Bank Mandiri yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta masih akan terus beroperasi hingga 6 April 2024 mendatang.

Selama periode libur Lebaran, yaitu pada 8-15 April 2024, seluruh Kantor Cabang Bank Mandiri akan menutup layanannya untuk sementara dan akan kembali beroperasi pada 16 April 2024.

Selama Kantor Cabang tutup, terdapat 28 unit Customer Service Machine (CSM) yang tersebar di seluruh wilayah Jateng dan DIY. Mesin tersebut dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi non-finansial seperti buka rekening, ambil kartu debit, buka blokir kartu dan ganti kartu debit.

