Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

Pertamina memastikan stok Pertalite di Rembang aman dengan 377 KL tersedia, didistribusikan dari Terminal BBM Tuban dan Semarang, melayani 26 SPBU dan 8 Pertashop.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 11:33
Share
Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah
Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah
Ringkasan Berita
  • Pertamina memastikan stok BBM jenis pertalite di Kabupaten Rembang melimpah dan distribusi berjalan lancar tanpa gangguan.
  • Rembang dilayani oleh 26 SPBU dan 8 Pertashop dengan stok pertalite yang cukup untuk memenuhi lonjakan konsumsi hingga 4 kali lipat dari konsumsi normal harian.
  • Pertamina mengajak masyarakat dan pihak berwenang untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan melaporkan jika ada kecurangan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, REMBANG - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis pertalite di wilayah Kabupaten Rembang melimpah dan tersedia bagi masyarakat.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Taufiq Kurniawan menyatakan ketersediaan stok BBM jenis Pertalite di titik suplai utama hingga ke seluruh lembaga penyalur di wilayah Kabupaten Rembang saat ini dalam kondisi aman. “Kami pastikan bahwa stok BBM aman dan proses distribusi terus dilakukan secara reguler mengingat tidak ada gangguan distribusi, sehingga masyarakat diharapkan tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhannya saja dan tidak melakukan panic buying, karena stok mencukupi,” tuturnya

Taufiq menyampaikan total terdapat 26 SPBU yang beroperasi untuk melayani kebutuhan energi bagi masyarakat di Kabupaten Rembang dan seluruhnya menyediakan produk BBM jenis Pertalite. "Hingga berita ini disusun, stok Pertalite di Rembang sebesar 377 kilo liter, jika dibagi konsumsi normal harian, stok tersebut dapat memenuhi lonjakan konsumsi 4 kali lipat,” ujar Taufiq.

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

Lebih lanjut Taufiq menegaskan bahwa Kabupaten Rembang mendapat produk melalui 2 supply point utama, yakni Terminal BBM Tuban dan Terminal BBM Semarang. “Sehingga dipastikan sangat aman dalam kondisi saat ini, apalagi tidak terdapat gangguan distribusi seperti bencana ataupun kerusuhan,” tegasnya.

Taufiq mengajak seluruh pihak, baik masyarakat, Pemerintah, dan pihak berwajib untuk turut mengawasi penyaluran konsumsi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. “Sesuai peraturan perundangan, apabila masyarakat menemukan kecurangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penindakan lebih lanjut,” tutup Taufiq.

Selain SPBU yang menyalurkan Pertalite, terdapat pula 8 Pertashop yang aktif beroperasi. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar produk dan layanan dari Pertamina, dapat mencari informasi melalui aplikasi MyPertamina maupun menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo
Premium
13 menit yang lalu

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
1 jam yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

Proyek RDMP Balikpapan Beroperasi November, Ini Keunggulannya!

Proyek RDMP Balikpapan Beroperasi November, Ini Keunggulannya!

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Industry Calls on Govt to Rethink B50 Biofuel Program

Industry Calls on Govt to Rethink B50 Biofuel Program

Geger Puluhan Motor Rusak Akibat Isi BBM Pertalite Campur Solar di Jakbar

Geger Puluhan Motor Rusak Akibat Isi BBM Pertalite Campur Solar di Jakbar

Daihatsu Beberkan Konsumsi BBM Rocky Hybrid, Tembus 34,5 Km per Liter

Daihatsu Beberkan Konsumsi BBM Rocky Hybrid, Tembus 34,5 Km per Liter

Cara Daftar MyPertamina hingga Dapat QR Code untuk Beli BBM Subsidi Juli 2025

Cara Daftar MyPertamina hingga Dapat QR Code untuk Beli BBM Subsidi Juli 2025

Debut Perdana di Bursa Efek Singapura, PHE Sukses Terbitkan Global Bond US$1 Miliar

Debut Perdana di Bursa Efek Singapura, PHE Sukses Terbitkan Global Bond US$1 Miliar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah
Kabar Jateng & DIY
9 menit yang lalu

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo
Kabar Jateng & DIY
14 jam yang lalu

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta
Kabar Jateng & DIY
14 jam yang lalu

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah
Kabar Jateng & DIY
9 menit yang lalu

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025
Bisnis Jateng & DIY
17 jam yang lalu

BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025

Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal
Kabar Jateng & DIY
17 jam yang lalu

Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat

2

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

3

BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025

4

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

5

Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Dalam Sidang Tahunan MPR RI
3+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat

2

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

3

BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025

4

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

5

Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal