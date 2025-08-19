Bank Jateng Dukung Festival Kopi Wonogiri

Bank Jateng mendukung Festival Kopi Wonogiri dengan pelatihan digital marketing dan akses pembiayaan untuk UMKM.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung penyelenggaraan acara Festival Kopi Ngopi Asli Wonogiri dan Jambore UMKM yang berlangsung di Dusun Ngerapah, Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.

Dalam kesempatan tersebut, Bank Jateng turut berpartisipasi menyelenggarakan pelatihan digital marketing dan pembukaan akses pembiayaan kepada UMKM yang terlibat.

Sebanyak 10 stand kopi asli Wonogiri memikat pengunjung dengan cita rasa khas pegunungan selatan Jawa Tengah. Tak hanya kopi, acara yang digagas oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Wonogiri ini juga menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti kethek ogleng show, gerak sehat, success story, dan group competitions yang memperkaya pengalaman peserta dan pengunjung.

Mulyanto, Pemimpin Bank Jateng Cabang Wonogiri, mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi semangat pelaku UMKM di Wonogiri.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi digital dan akses pembiayaan yang inklusif. Kehadiran kami di Jambore UMKM ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan,” ujar Mulyanto dalam siaran pers, Selasa (19/8/2025).

Acara ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Solo Raya Great Sale (SGS) 2025, yang dibuka oleh Bupati Wonogiri Setyo Sukarno.

Ketua Kadin Wonogiri, Sugeng Budiono, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan acara ini. "Alhamdulillah acaranya sukses. Potensi ekonomi dan kuliner Wonogiri, termasuk kopi, sangat menjanjikan dan perlu terus didorong," ujarnya.