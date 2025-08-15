Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading

Octa Broker, tepercaya sejak 2011, membantu trader mengelola risiko pasar keuangan dengan strategi manajemen risiko dan platform trading yang andal

Bisnis.com, JAKARTA - Risiko adalah bagian tak terhindarkan dari hidup kita, selalu ada dalam setiap keputusan yang kita buat atau keputusan yang tidak kita ambil. Namun, rasanya tidak ada risiko yang lebih besar daripada risiko dalam pasar keuangan yang bergerak cepat.

Memang, lanskap ekonomi yang selalu berubah, ditandai dengan penyebaran berita yang cepat dan volatilitas harga, membuat risiko begitu besar sehingga sering kali identik dengan pasar itu sendiri.

Namun, Octa, broker yang teregulasi secara global dan tepercaya sejak tahun 2011, menegaskan bahwa tidak semua risiko sama, dan bahwa pemahaman mendalam tentang berbagai jenis risiko sangatlah penting untuk memitigasi potensi kerugian dan mencapai keberhasilan trading jangka panjang.

Apa itu risiko

Untuk lebih memahami risiko, kita dapat mengingat kata-kata mutiara yang sering kita gunakan dalam hidup:

Siapa yang berani, dia yang menang

Berpikir sebelum bertindak

Keberuntungan berpihak pada yang berani

Hasil tidak akan mengkhianati usaha

Makin besar risiko, makin besar imbalannya

Kapal di pelabuhan memang aman, tetapi kapal dibuat untuk mengarungi lautan

Semua ungkapan di atas mencerminkan dua sisi risiko: bisa membawa kemenangan atau kehancuran. Bahkan diam pun ada risikonya, karena dunia terus berevolusi di sekitar kita, yang berpotensi membuat kita rentan terhadap perubahan yang tidak terduga.

Bagaimanapun juga, inilah fakta yang dipelajari analis Octa selama bertahun-tahun menyediakan akses pasar keuangan untuk trader: tanpa menelusuri hal yang tidak kita ketahui, imbalan yang signifikan akan tetap di luar jangkauan.



Tapi apa sebenarnya risiko itu? Definisi formal dari Oxford Learner's Dictionary menggambarkan risiko sebagai 'kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi pada suatu waktu di masa depan; situasi yang bisa berbahaya atau mendatangkan hasil yang buruk'.

Dalam keuangan, ini diterjemahkan menjadi kemungkinan mengalami kerugian. Meskipun terdengar menakutkan, kuncinya adalah mengenali bahwa tidak semua risiko sama.

Menurut analis Octa, meskipun setiap jenis risiko menghadirkan tantangan tersendiri, pendekatan strategis untuk manajemen risiko merupakan langkah pertama menuju kesuksesan dalam trading dan investasi.

Jenis-Jenis Risiko Utama di Pasar Keuangan

1. Risiko Pasar

Risiko pasar mengacu pada potensi kerugian akibat berbagai faktor yang memengaruhi kinerja pasar keuangan secara keseluruhan. Ini biasanya dibagi menjadi tiga subtipe utama:

Risiko Harga. Ini adalah bentuk risiko yang paling umum dihadapi trader. Risiko kerugian akibat perubahan tidak menguntungkan pada harga pasar suatu aset—baik itu saham, komoditas, ataupun pasangan mata uang.

Ini adalah bentuk risiko yang paling umum dihadapi trader. Risiko kerugian akibat perubahan tidak menguntungkan pada harga pasar suatu aset—baik itu saham, komoditas, ataupun pasangan mata uang. Risiko Suku Bunga. Ini adalah risiko peningkatan biaya pinjaman. Jenis risiko ini sangat relevan bagi investor obligasi, karena peningkatan suku bunga biasanya menyebabkan nilai obligasi menurun. Namun, risiko ini juga berpengaruh pada nilai tukar mata uang, karena perubahan dalam kebijakan moneter relatif oleh negara-negara yang berbeda dapat memengaruhi aliran modal internasional.

Ini adalah risiko peningkatan biaya pinjaman. Jenis risiko ini sangat relevan bagi investor obligasi, karena peningkatan suku bunga biasanya menyebabkan nilai obligasi menurun. Namun, risiko ini juga berpengaruh pada nilai tukar mata uang, karena perubahan dalam kebijakan moneter relatif oleh negara-negara yang berbeda dapat memengaruhi aliran modal internasional. Risiko Mata Uang. Dikenal juga sebagai 'risiko nilai tukar', ini adalah risiko bahwa mata uang asing dapat terdevaluasi, dan berdampak negatif pada investasi dalam mata uang tersebut atau harga produk negara tersebut. Ini adalah fokus utama bagi perusahaan yang mengekspor atau mengimpor barang dan jasa dalam jumlah besar atau memiliki investasi langsung di luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berhubungan dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi ketika instrumen finansial atau aset tidak dapat dibeli atau dijual dengan cukup cepat tanpa perubahan signifikan pada harga akibat rendahnya volume trading.

Pasar yang sangat likuid, seperti pasangan mata uang utama, memiliki banyak pembeli dan penjual sehingga trader bisa masuk atau keluar dari suatu posisi dengan mudah.

Sebaliknya, pasar dengan partisipan yang tidak banyak mungkin memaksa trader menerima harga yang jauh lebih buruk daripada harapan untuk menyelesaikan transaksi, yang mengakibatkan kerugian. Risiko ini sangat relevan dalam posisi besar di pasar yang relatif tidak likuid (misalnya, mata uang kripto tingkat ketiga) atau selama periode tekanan pasar (seperti ketika berita penting dirilis selama jam trading larut malam).



3. Risiko Operasional

Risiko operasional melibatkan potensi kerugian dari proses atau sistem yang tidak memadai, atau orang atau peristiwa eksternal, termasuk penipuan dan serangan siber.

Ini dapat meliputi apa saja, dari kesalahan manusia dalam entri data, kegagalan teknis pada platform trading, atau kerusakan sistem yang mencegah eksekusi trade. Meskipun tampaknya kurang menonjol dibandingkan risiko pasar, ini tetap penting untuk dipertimbangkan.



4. Risiko Pihak Lain

Risiko pihak lain adalah risiko bahwa pihak mana pun dalam suatu transaksi akan gagal memenuhi kewajibannya. Ini adalah salah satu risiko paling kritis bagi trader retail.

Cara meminimalkan risiko

Risiko tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola, yang berarti dapat diminimalkan dan trader dapat melindungi diri dari sebagian risiko tersebut. Octa merekomendasikan penerapan dua prinsip kunci untuk mengelola risiko:



Prinsip 1. Tentukan leverage dan margin yang wajar

Platform trading Octa menyediakan pembaruan real-time untuk penggunaan margin akun trading. Platform ini terus menyesuaikan saldo trader untuk mencerminkan profit dan kerugian trader tersebut pada waktu nyata, sehingga trader selalu melihat leverage yang tersedia. Fitur ini memungkinkan pemantauan level risiko kapan saja, membantu menentukan apakah trader memiliki ruang yang cukup untuk membuka trade baru, atau apakah dia sudah mendekati level eksposur yang berbahaya.

Prinsip 2. Minimalkan kerugian dengan memasang order stop-loss

Platform trading Octa memiliki antarmuka order yang ramah pengguna. Platform ini memungkinkan trader untuk memasang level stop-loss dan take-profit dengan mudah sebelum membuka trade. Selain itu, trader memiliki fleksibilitas untuk menentukan titik exit dengan menggunakan level harga spesifik atau nilai moneter.

Cara menghindari risiko

Beberapa risiko ada di luar kendali trader dan sebaiknya dihindari sepenuhnya. Sebagai contoh, gangguan tiba-tiba pada platform trading selama peristiwa dengan volatilitas tinggi bisa menyebabkan trader kehilangan sejumlah besar uang jika tidak bisa menutup posisi.

Demikian pula, jika broker bangkrut, Anda menghadapi kemungkinan besar akan kehilangan seluruh investasi, terlepas dari sebaik apa performa trade Anda. Risiko ini tidak dapat diatur dengan order stop-loss; ini adalah risiko yang harus dihindari sepenuhnya oleh trader.

Dalam hal ini, Octa Broker terdepan sebagai pilihan yang dapat diandalkan. Sebagai broker yang teregulasi dan tepercaya sejak tahun 2011, Octa menawarkan ketentuan trading yang transparan tanpa biaya atau trik tersembunyi, tetapi trading yang jujur dan lancar.

Komitmen Octa untuk keandalan salah satunya tercermin dalam penarikan dana yang cepat, sebagaimana dikonfirmasi oleh banyak ulasan positif trader di platform independen.

Dengan memilih Octa, trader dapat meminimalkan risiko yang bisa dihindari dan fokus pada peluang yang menguntungkan, karena tahu bahwa broker mereka stabil dan berorientasi pada klien.

Kesimpulannya, risiko adalah bayangan dari cerahnya peluang di pasar keuangan dan trading. Bersama broker tepercaya seperti Octa, dan dengan memahami jenis risiko dan teknik manajemen risiko, trader dapat menavigasi pasar keuangan dengan lebih percaya diri dan sukses.

Disclaimer

Artikel ini tidak mengandung atau merupakan nasihat investasi atau rekomendasi, dan tidak memperhitungkan tujuan investasi, situasi keuangan, atau kebutuhan Anda. Setiap tindakan yang diambil berdasarkan konten ini sepenuhnya menjadi risiko dan kebijaksanaan Anda sendiri, Octa tidak bertanggung jawab atas kerugian atau konsekuensi apa pun yang timbul.

Octa adalah broker internasional yang telah menyediakan layanan trading online di seluruh dunia sejak tahun 2011. Octa menawarkan akses bebas komisi ke pasar finansial dan berbagai layanan yang digunakan oleh klien dari 180 negara yang telah membuka lebih dari 52 juta akun trading. Untuk membantu klien mencapai tujuan investasi, Octa menawarkan webinar edukasi, artikel, dan tools analisis gratis.

Perusahaan ini terlibat dalam jaringan inisiatif amal dan kemanusiaan yang komprehensif, termasuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dan mendanai proyek-proyek bantuan jangka pendek untuk mendukung masyarakat setempat.

Di wilayah Asia Pasifik, Octa menerima penghargaan 'Broker Paling Tepercaya Asia 2023' dan 'CFD Terbaik Asia 2025' masing-masing dari Global Forex Awards dan Global Brands.