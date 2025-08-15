Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading

Octa Broker, tepercaya sejak 2011, membantu trader mengelola risiko pasar keuangan dengan strategi manajemen risiko dan platform trading yang andal
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 17:52
Share
Ilustrasi Octa
Ilustrasi Octa
Ringkasan Berita
  • Octa menekankan pentingnya memahami berbagai jenis risiko dalam trading untuk memitigasi kerugian dan mencapai kesuksesan jangka panjang.
  • Risiko utama di pasar keuangan meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko pihak lain, yang masing-masing memerlukan strategi manajemen yang tepat.
  • Octa menawarkan platform trading yang transparan dan andal, dengan fitur untuk mengelola risiko seperti leverage, margin, dan order stop-loss, serta komitmen terhadap keandalan dan kepuasan klien.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Risiko adalah bagian tak terhindarkan dari hidup kita, selalu ada dalam setiap keputusan yang kita buat atau keputusan yang tidak kita ambil. Namun, rasanya tidak ada risiko yang lebih besar daripada risiko dalam pasar keuangan yang bergerak cepat.

Memang, lanskap ekonomi yang selalu berubah, ditandai dengan penyebaran berita yang cepat dan volatilitas harga, membuat risiko begitu besar sehingga sering kali identik dengan pasar itu sendiri.

Namun, Octa, broker yang teregulasi secara global dan tepercaya sejak tahun 2011, menegaskan bahwa tidak semua risiko sama, dan bahwa pemahaman mendalam tentang berbagai jenis risiko sangatlah penting untuk memitigasi potensi kerugian dan mencapai keberhasilan trading jangka panjang.

Apa itu risiko

Untuk lebih memahami risiko, kita dapat mengingat kata-kata mutiara yang sering kita gunakan dalam hidup:

  • Siapa yang berani, dia yang menang
  • Berpikir sebelum bertindak
  • Keberuntungan berpihak pada yang berani
  • Hasil tidak akan mengkhianati usaha
  • Makin besar risiko, makin besar imbalannya
  • Kapal di pelabuhan memang aman, tetapi kapal dibuat untuk mengarungi lautan

Semua ungkapan di atas mencerminkan dua sisi risiko: bisa membawa kemenangan atau kehancuran. Bahkan diam pun ada risikonya, karena dunia terus berevolusi di sekitar kita, yang berpotensi membuat kita rentan terhadap perubahan yang tidak terduga.

Bagaimanapun juga, inilah fakta yang dipelajari analis Octa selama bertahun-tahun menyediakan akses pasar keuangan untuk trader: tanpa menelusuri hal yang tidak kita ketahui, imbalan yang signifikan akan tetap di luar jangkauan.


Tapi apa sebenarnya risiko itu? Definisi formal dari Oxford Learner's Dictionary menggambarkan risiko sebagai 'kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi pada suatu waktu di masa depan; situasi yang bisa berbahaya atau mendatangkan hasil yang buruk'.

Dalam keuangan, ini diterjemahkan menjadi kemungkinan mengalami kerugian. Meskipun terdengar menakutkan, kuncinya adalah mengenali bahwa tidak semua risiko sama.

Menurut analis Octa, meskipun setiap jenis risiko menghadirkan tantangan tersendiri, pendekatan strategis untuk manajemen risiko merupakan langkah pertama menuju kesuksesan dalam trading dan investasi.

Jenis-Jenis Risiko Utama di Pasar Keuangan

1. Risiko Pasar

Risiko pasar mengacu pada potensi kerugian akibat berbagai faktor yang memengaruhi kinerja pasar keuangan secara keseluruhan. Ini biasanya dibagi menjadi tiga subtipe utama:

  • Risiko Harga. Ini adalah bentuk risiko yang paling umum dihadapi trader. Risiko kerugian akibat perubahan tidak menguntungkan pada harga pasar suatu aset—baik itu saham, komoditas, ataupun pasangan mata uang. 
  • Risiko Suku Bunga. Ini adalah risiko peningkatan biaya pinjaman. Jenis risiko ini sangat relevan bagi investor obligasi, karena peningkatan suku bunga biasanya menyebabkan nilai obligasi menurun. Namun, risiko ini juga berpengaruh pada nilai tukar mata uang, karena perubahan dalam kebijakan moneter relatif oleh negara-negara yang berbeda dapat memengaruhi aliran modal internasional.
  • Risiko Mata Uang. Dikenal juga sebagai 'risiko nilai tukar', ini adalah risiko bahwa mata uang asing dapat terdevaluasi, dan berdampak negatif pada investasi dalam mata uang tersebut atau harga produk negara tersebut. Ini adalah fokus utama bagi perusahaan yang mengekspor atau mengimpor barang dan jasa dalam jumlah besar atau memiliki investasi langsung di luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

    Risiko likuiditas berhubungan dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi ketika instrumen finansial atau aset tidak dapat dibeli atau dijual dengan cukup cepat tanpa perubahan signifikan pada harga akibat rendahnya volume trading.

    Pasar yang sangat likuid, seperti pasangan mata uang utama, memiliki banyak pembeli dan penjual sehingga trader bisa masuk atau keluar dari suatu posisi dengan mudah.

    Sebaliknya, pasar dengan partisipan yang tidak banyak mungkin memaksa trader menerima harga yang jauh lebih buruk daripada harapan untuk menyelesaikan transaksi, yang mengakibatkan kerugian. Risiko ini sangat relevan dalam posisi besar di pasar yang relatif tidak likuid (misalnya, mata uang kripto tingkat ketiga) atau selama periode tekanan pasar (seperti ketika berita penting dirilis selama jam trading larut malam).


    3. Risiko Operasional

    Risiko operasional melibatkan potensi kerugian dari proses atau sistem yang tidak memadai, atau orang atau peristiwa eksternal, termasuk penipuan dan serangan siber.

    Ini dapat meliputi apa saja, dari kesalahan manusia dalam entri data, kegagalan teknis pada platform trading, atau kerusakan sistem yang mencegah eksekusi trade. Meskipun tampaknya kurang menonjol dibandingkan risiko pasar, ini tetap penting untuk dipertimbangkan. 


    4. Risiko Pihak Lain

    Risiko pihak lain adalah risiko bahwa pihak mana pun dalam suatu transaksi akan gagal memenuhi kewajibannya. Ini adalah salah satu risiko paling kritis bagi trader retail. 

    Cara meminimalkan risiko

    Risiko tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola, yang berarti dapat diminimalkan dan trader dapat melindungi diri dari sebagian risiko tersebut. Octa merekomendasikan penerapan dua prinsip kunci untuk mengelola risiko: 


    Prinsip 1. Tentukan leverage dan margin yang wajar 

    Platform trading Octa menyediakan pembaruan real-time untuk penggunaan margin akun trading. Platform ini terus menyesuaikan saldo trader untuk mencerminkan profit dan kerugian trader tersebut pada waktu nyata, sehingga trader selalu melihat leverage yang tersedia. Fitur ini memungkinkan pemantauan level risiko kapan saja, membantu menentukan apakah trader memiliki ruang yang cukup untuk membuka trade baru, atau apakah dia sudah mendekati level eksposur yang berbahaya. 

    Prinsip 2. Minimalkan kerugian dengan memasang order stop-loss

    Platform trading Octa memiliki antarmuka order yang ramah pengguna. Platform ini memungkinkan trader untuk memasang level stop-loss dan take-profit dengan mudah sebelum membuka trade. Selain itu, trader memiliki fleksibilitas untuk menentukan titik exit dengan menggunakan level harga spesifik atau nilai moneter.

    Cara menghindari risiko

    Beberapa risiko ada di luar kendali trader dan sebaiknya dihindari sepenuhnya. Sebagai contoh, gangguan tiba-tiba pada platform trading selama peristiwa dengan volatilitas tinggi bisa menyebabkan trader kehilangan sejumlah besar uang jika tidak bisa menutup posisi.

    Demikian pula, jika broker bangkrut, Anda menghadapi kemungkinan besar akan kehilangan seluruh investasi, terlepas dari sebaik apa performa trade Anda. Risiko ini tidak dapat diatur dengan order stop-loss; ini adalah risiko yang harus dihindari sepenuhnya oleh trader.

    Dalam hal ini, Octa Broker terdepan sebagai pilihan yang dapat diandalkan. Sebagai broker yang teregulasi dan tepercaya sejak tahun 2011, Octa menawarkan ketentuan trading yang transparan tanpa biaya atau trik tersembunyi, tetapi trading yang jujur dan lancar.

    Komitmen Octa untuk keandalan salah satunya tercermin dalam penarikan dana yang cepat, sebagaimana dikonfirmasi oleh banyak ulasan positif trader di platform independen.

    Dengan memilih Octa, trader dapat meminimalkan risiko yang bisa dihindari dan fokus pada peluang yang menguntungkan, karena tahu bahwa broker mereka stabil dan berorientasi pada klien.

    Kesimpulannya, risiko adalah bayangan dari cerahnya peluang di pasar keuangan dan trading. Bersama broker tepercaya seperti Octa, dan dengan memahami jenis risiko dan teknik manajemen risiko, trader dapat menavigasi pasar keuangan dengan lebih percaya diri dan sukses.

    Disclaimer

    Artikel ini tidak mengandung atau merupakan nasihat investasi atau rekomendasi, dan tidak memperhitungkan tujuan investasi, situasi keuangan, atau kebutuhan Anda. Setiap tindakan yang diambil berdasarkan konten ini sepenuhnya menjadi risiko dan kebijaksanaan Anda sendiri, Octa tidak bertanggung jawab atas kerugian atau konsekuensi apa pun yang timbul.

    Octa adalah broker internasional yang telah menyediakan layanan trading online di seluruh dunia sejak tahun 2011. Octa menawarkan akses bebas komisi ke pasar finansial dan berbagai layanan yang digunakan oleh klien dari 180 negara yang telah membuka lebih dari 52 juta akun trading. Untuk membantu klien mencapai tujuan investasi, Octa menawarkan webinar edukasi, artikel, dan tools analisis gratis.

    Perusahaan ini terlibat dalam jaringan inisiatif amal dan kemanusiaan yang komprehensif, termasuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dan mendanai proyek-proyek bantuan jangka pendek untuk mendukung masyarakat setempat.

    Di wilayah Asia Pasifik, Octa menerima penghargaan 'Broker Paling Tepercaya Asia 2023' dan 'CFD Terbaik Asia 2025' masing-masing dari Global Forex Awards dan Global Brands.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

    Penulis : Media Digital
    Editor : Media Digital

    Topik

    Share
    Bisnis Indonesia Premium.

    Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

    Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor
    Premium
    3 menit yang lalu

    Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

    JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release
    Premium
    33 menit yang lalu

    JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release

    Artikel Premium Lainnya

    Artikel Terkait

    Peluang Cuan dari Obligasi BUMN di Era Danantara

    Peluang Cuan dari Obligasi BUMN di Era Danantara

    Skema Risk Sharing Bantu Sehatkan Industri Penjaminan

    Skema Risk Sharing Bantu Sehatkan Industri Penjaminan

    OJK Dorong Industri Reasuransi Perkuat Permodalan untuk Tingkatkan Kapasitas Serapan Risiko

    OJK Dorong Industri Reasuransi Perkuat Permodalan untuk Tingkatkan Kapasitas Serapan Risiko

    Broker Properti Bakal Diwajibkan Sertifikasi

    Broker Properti Bakal Diwajibkan Sertifikasi

    Kemendag Temukan 74% Praktek Broker Properti Melanggar Aturan

    Kemendag Temukan 74% Praktek Broker Properti Melanggar Aturan

    Octa Broker Dukung Kegiatan Amal di Indonesia, Malaysia dan Nigeria

    Octa Broker Dukung Kegiatan Amal di Indonesia, Malaysia dan Nigeria

    Berita Lainnya

    Berita Terbaru

    Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading
    Kabar Jateng & DIY
    11 menit yang lalu

    Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading

    Bank Jateng Dukung Pendirian 406 Koperasi Merah Putih di Pati
    Kabar Jateng & DIY
    2 jam yang lalu

    Bank Jateng Dukung Pendirian 406 Koperasi Merah Putih di Pati

    Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah
    Kabar Jateng & DIY
    6 jam yang lalu

    Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

    Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah
    Kabar Jateng & DIY
    6 jam yang lalu

    Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

    Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo
    Kabar Jateng & DIY
    20 jam yang lalu

    Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

    Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta
    Kabar Jateng & DIY
    20 jam yang lalu

    Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

    Berita Lainnya

    Terpopuler

    1

    Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

    2

    BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025

    3

    Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

    4

    Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal

    5

    Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

    # Hot Topic

    Rekomendasi Kami

    BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

    BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

    KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

    KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

    SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

    SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

    Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

    Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

    Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

    Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

    VIDEO

    Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

    Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

    15 Agustus 2025

    Foto

    Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan
    4+
    Bisnis Indonesia E-paper

    Terpopuler

    1

    Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

    2

    BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025

    3

    Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

    4

    Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal

    5

    Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah