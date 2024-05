Menikmati Ayam Kodok dan Promo Lainnya di Laras Asri Resort & Spa Salatiga

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Laras Asri Resort & Spa Salatiga menawarkan serangkaian promo para periode Mei hingga Agustus 2024. Terdapat promo paket meeting, makanan dan minuman, hingga spa.

Vinkan Sunggar, Marketing Communication Laras Asri Resort & Spa Salatiga, mengatakan bahwa hotel yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No.335 Salatiga tersebut menawarkan pilihan paket meeting dengan anggaran mulai Rp100.000 hingga Rp700.000 per orang.

Selain ruang menyediakan pertemuan yang nyaman, resort berbintang 4 ini memiliki 46 kamar dengan pemandangan kearah kolam teratai.

“Tentunya suasana yang nyaman bisa menumbuhkan inspirasi dan ide-ide segar yang berguna bagi kemajuan instansi atau perusahaan,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (13/5/2024).

Terkait dengan promo food and beverage, Laras Asri Resort & Spa menawarkan promo sepanjang Mei 2024. Untuk pilihan minuman nonalkohol, tersedia Tropical Happy Soda dengan harga Rp35.000 net per gelas. Sementara itu, apabila tamu menghendaki minuman beralkohol, tersedia pilihan La Mango Mojito dengan harga Rp80.000 net per gelas.

Para tamu juga dapat menikmati secangkir kopi panas dengan berbagai pilihan kue di Bread Corner yang berlokasi di area lobby. “Dapatkan pula diskon 50% di Bread Corner setiap hari pukul 21.00-22.00 WIB,” tambah Vinkan.

Jika ingin makanan hidangan utama, tersedia menu Ayam Kodok dengan bumbu racikan Chef Doddy. Ayam kodok adalah hidangan yang terbuat dari ayam yang diisi dengan daging ayam yang dicampur dengan berbagai macam racikan rempah. Ayam Kodok ditawarkan dengan harga Rp140.000 nett per ekor.

Tamu yang ingin menikmati makanan sambil berkumpul bersama rekan atau keluarga dapat menjajal menu Steambooth di Sky Lounge. Dengan membayar Rp100.000 nett untuk 4 orang, para tamu dapat menikmati aneka sajian.

Khusus bagi tamu yang ingin menikmati spa, tersedia paket Relaxing Spa di Graha Sekar Wangi Spa. Dengan membayar Rp410.000 nett/orang, para tamu dapat menikmati footbath, body massage, scrub, dan facial.

Selain itu ada pula promo member kami khusus di bulan Agustus dengan harga Rp790.000 nett/orang yang berlaku selama 6 bulan. Membership tersebut berlaku untuk fitness, berenang, dan simple massange.

Info dan reservasi dapat dilakukan melalui telepon 0298 312 222 / 315050 atau [email protected].

