Bank Jateng Raih Penghargaan The Best Regional Champion 2024

Bank Jateng meraih penghargaan The Best Regional Champion 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah dengan aset di atas Rp50 triliun sampai dengan Rp100 triliun.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng meraih penghargaan The Best Regional Champion 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan aset di atas Rp50 triliun sampai dengan Rp100 triliun dalam ajang Goverment Regional Champion Forum 2024 yang diselenggarkaan oleh The Asian Post.

Penghargaan tersebut diterima oleh Plt Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, dalam acara Malam Penganugerahan The Best Regional Champion 2024 yang diselenggarakan di The Stones Hotel Kuta Bali, Kamis, 31 Mei 2024.

Irianto mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan dedikasi Bank Jateng dalam meningkatkan kinerja dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh insan Bank Jateng dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Irianto dalam siaran pers, Senin (3/6/2024).

Lebih lanjut, Irianto menjelaskan bahwa Bank Jateng tidak akan berhenti berusaha untuk meningkatkan kinerja dan berinovasi. Banknya warga Jawa Tengah tersebut juga akan terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

