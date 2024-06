Sambut Libur Sekolah, Harris Sentraland Semarang Tawarkan Diskon dan Paket Menginap

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Hotel Harris Sentraland Semarang menawarkan diskon kamar dan paket menginap khusus untuk menyambut periode liburan sekolah tengah semester 2024.

Diskon sebesar 20% yang ditawarkan berlaku untuk semua tipe kamar. Diskon tersebut bisa didapatkan dengan cara melakukan pemesanan kamar melalui website resmi setelah terdaftar sebagai ASR Member. ASR Member merupakan program keanggotaan gratis yang memungkinkan tamu mendapatkan harga menginap paling terjangkau di seluruh properti The Ascott Limited di seluruh dunia dan juga mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan staycation gratis.

Selain diskon, Harris Sentraland Semarang juga tawarkan paket kamar khusus liburan sekolah. Dengan harga mulai dari Rp733.500 net per malam, pengunjung sudah mendapatkan 1 malam menginap di tipe kamar Harris Room, sarapan untuk 2 orang, dan juga 1 pilihan signature pizza ukuran besar yang dapat dinikmati secara dine-in, room service, maupun take away.

Diskon dan paket kamar liburan sekolah berlaku pada periode 10 Juni-7 Juli 2024. Penawaran dapat diakses melalui bit.ly/HSRGVacation selama periode tersebut.

Azkar Rizal Muhammad, Marketing & Branding Manager Harris Sentraland Semarang, mengatakan bahwa selain untuk mendongkrak okupansi selama masa libur sekolah, diskon dan paket menginap yang ditawarkan oleh Harris Sentraland Semarang ditujukan untuk ikut membantu meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke Semarang pada musim liburan dengan menyediakan akomodasi penginapan yang ramah di kantong.

“Harris Sentraland Semarang, hotel bintang empat berkonsep healthy & playful yang berjarak hanya 3 menit dari area Simpang Lima Semarang ini adakan diskon kamar dan paket menginap khusus liburan selama periode libur tengah semester 2024,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (14/6/2024).

Azkar menambahkan, Harris Sentraland Semarang tergolong hotel yang cocok sebagai akomodasi liburan keluarga. Selain lokasinya yang terletak di pusat kota dan dekat dengan berbagai macam destinasi wisata, Harris Sentraland Semarang menawarkan fasilitas yang ramah keluarga dan pegiat wisata, seperti layanan antar jemput, swimming pool & kiddy pool, mini playground, spa & relaxation center, healthy juice bar, layanan kamar 24 jam, sampai layanan binatu.

