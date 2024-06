Hotel GranDhika Pemuda Semarang Hadirkan Promo Liburan Sekolah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Musim libur sekolah telah tiba. Hotel GranDhika Pemuda Semarang menyiapkan promo untuk para tamu yang hendak menghabiskan waktu di hotel pada periode libur sekolah.

Hotel bintang empat yang terletak di pusat Kota Semarang tersebut menghadirkan dua pilihan paket khusus liburan sekolah. Paket promo School Holiday 1 ditawarkan dengan harga Rp641.000 nett per malam untuk menginap di kamar deluxe, termasuk sarapan untuk 2 orang dan gratis dessert of the month.

Tersedia pula paket promo School Holiday 2 yang dibanderol dengan harga Rp651.000 nett per malam untuk menginap di kamar deluxe sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dan gratis laundry 5 pcs pakain per hari.

“Promo kamar di bulan ini tentunya sudah mendapatkan akses gratis ke fasilitas kolam renang dan gym,” ujar Novianti, Sales & Marketing Manager Hotel GranDhika Pemuda Semarang, Jumat (14/6/2024).

Hotel GranDhika Pemuda Semarang merupakan salah satu hotel yang dikelola oleh Hotel GranDhika Indonesia dibawah naungan PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP).

Lokasi Hotel GranDhika Pemuda Semarang yang strategis memudahkan para tamu untuk mengakses berbagai tempat wisata di Semarang, seperti Lawang Sewu, Kota Lama Semarang, dan Simpang Lima.

Informasi dan reservasi dapat dilakukan melalui https://grandhika-hotel.com/pemuda-semarang/id/ atau Whatsapp +62 811-2518-082.

