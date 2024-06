160 Seniman dari Berbagai Negara Ikuti J+ Art Awards

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Saloka Theme Park menjadi tuan rumah penyelenggaraan pameran seni J+ Art Award. Pameran yang berlangsung pada 22 Juni-21 Juli 2024 itu digelar bersamaan dengan perayaan ulang tahun Saloka Theme Park ke-5.

"Lewat event ini kami ingin memberikan event baru bagi seniman. kami ingin memberikan panggung baru," kata David Santoso, Chief Executive Officer (CEO) Saloka Theme Park, dalam acara pembukaan sekaligus penyerahan penghargaan J+ Art Awards pada Sabtu (22/6/2024).

Program J+ Art Awards diikuti oleh 160 peserta dari 9 negara. Mulai Indonesia, India, Malaysia, Singapura, Jerman, Inggris, Korea, Austria, juga Swiss. Karya-karya yang terkumpul itu merupakan respon atas tema "Beyond Green" yang diusung.

Dari 160 peserta tersebut, ada 11 finalis yang berkesempatan memamerkan karyanya di Saloka Theme Park. David menyebut, partisipasi taman rekreasi itu menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mendukung perkembangan pariwisata di Jawa Tengah.

"Kebetulan kami punya tempat yang bisa digunakan untuk pameran di Saloka ini. Kami ingin memperkenalkan kesenian itu ke masyarakat yang lebih luas, jadi pengunjung yang datang ke Saloka selain bermain dan berekreasi, bisa belajar tentang kesenian. Ada sisi edukasinya di situ," jelas David saat ditemui wartawan.Program J+ Art Awards sendiri dikurasi oleh Mona Liem.

Sementara itu, susunan dewan juri dalam program tersebut diisi oleh 2 orang profesor dari Zurich University of Arts di Swiss serta University of Arts and Design Linz di Austria.Tema "Beyond Green" yang diangkat dalam gelaran perdana J+ Art Awards tersebut bertujuan untuk menumbuhkan inovator muda, pemikir kreatif, peneliti, dan seniman unggul.

Lewat tema itu, J+ Art Awardstak hanya berupaya untuk memacu keterampilan dan teknik peserta tetapi juga ikut berkontribusi pada pelestarian ekologi dan warisan budaya melalui pendekatan kontemporer.

"Tema Beyond Green yang diangkat sebagai tema dari J+ Art Awards pertama ini, berhasil discover and unify para pembuat perubahan di bidangnya," kata Mona Liem, kurator pameran.