Bank Jateng Borong 4 Penghargaan dan Platinum Trophy

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng meraih empat penghargaan dalam acara 21st Infobank Banking Service Excellence 2024 yang diselenggarakan oleh Infobank dan Marketing Research Indonesia.

Keempat penghargaan tersebut adalah The 2nd Best Overall BPD Dalam Pelayanan Prima, The 2nd Best - Overall Walk-in Channel, The 2nd Best Social Media, dan The 2nd Best Layanan Email.

Bank Jateng juga dianugerahi Platinum Trophy 10 Consecutive Years in Service Excellence karena mendapatkan penghargaan dalam kurun waktu sepuluh tahun berturut-turut.

Penghargaan diserahkan oleh President Director Marketing Research Indonesia kepada Direktur IT, Konsumer dan Jaringan Bank Jateng, Wiweko Probojakti dalam acara yang digelar di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Wiweko Probojakti menyampaikan bahwa Bank Jateng selalu berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah, baik secara langsung melalui jaringan kantor baik cabang atau cabang pembantu maupun melalui kanal elektronik seperti BIMA Mobile Banking.

“Tentu penghargaan yang diberikan ini menjadi cambuk bagi kami untuk senantiasa berbenah dan tidak berhenti berinovasi dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Kami yakin dengan memberikan layanan terbaik sesuai kebutuhan nasabah, maka nasabah akan semakin loyal dan cinta terhadap Bank Jateng,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (3/7/2024).