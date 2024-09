Louis Kienne Pandanaran Luncurkan Promo Soto Lamongan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Louis Kienne Pandanaran Semarang menyiapkan program baru untuk para pecinta kuliner. Flazz Lunch Promo menawarkan hidangan khas Indonesia Soto Lamongan all you can eat dengan harga Rp15.000.

Flazz Lunch promo tersedia setiap Senin-Jumat pada pukul 11.00-14.00 WIB di Little by More Gastro Cafe yang berlokasi di lantai 6 hotel Louis Kienne Pandanaran Semarang. Kafe ini menawarkan suasana yang tenang dengan pemandangan Kota Semarang.

Erys Yuniar, F&B Operations Manager Louis Kienne Pandanaran, mengatakan bahwa promo tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para tamu untuk menikmati hidangan tradisional Indonesia yang otentik.

"Flazz Lunch Promo ini merupakan salah satu wujud nyata dari upaya kami untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang memuaskan dengan harga yang kompetitif," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (12/9/2024).

Setiap pembelian Flazz Lunch Promo, para tamu mendapatkan akses gratis ke rooftop yang berlokasi di lantai 24.

Informasi mengenai promo kuliner maupun pemesanan dapat dilakukan melalui

nomor 0819 0104 7111 atau akun Instagram @lk_pandaaran.