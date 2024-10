Kotta GO Hotel Yogyakarta Siapkan Akses Gratis Go Terrace

Para pelanggan berkesempatan menikmati suasana sunset di Go Terrace apabila membeli paket Sendja yang tersedia di Piyama Cafe.

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta GO Hotel Yogyakarta dan Piyama Cafe menawarkan akses gratis ke Go Terrace yang berlokasi di lantai dua dengan pemandangan matahari terbenam Kota Yogyakarta. Sebelumnya, teras estetik tersebut hanya bisa diakses oleh pelanggan Kotta GO Hotel.

Para pelanggan berkesempatan menikmati suasana sunset di Go Terrace apabila membeli paket Sendja yang tersedia di Piyama Cafe. Paket tersebut terdiri atas Sendja Toast yang berisi 4 potong toast dengan varian rasa cokelat dan stroberi yang dilengkapi dengan saus cokelat yang dapat menambah cita rasa. Para Sleepyheads, sebutan untuk customer Piyama Cafe, dapat menikmati Sendja Toast dengan teh ataupun kopi panas.

Paket Sendja yang dibanderol dengan harga Rp40.000 per pax dapat dinikmati oleh Sleepyheads mulai 1 September 2024 dengan terlebih dahulu melakukan reservasi melalui nomor 0811-2658-989.

Penawaran lain yang diberikan oleh Hotel Kotta GO Yogyakarta adalah penawaran harga dan pelayangan spesial bagi tamu yang melakukan reservasi lewat website resmi Kotta Hotels. Dengan melakukan reservasi langsung melalui website resmi www.kottahotels.com, para Kottalites, sebutan untuk tamu Hotel Kotta GO Yogyakarta, berkesempatan mendapatkan berbagai keuntungan ekslusif seperti jaminan harga terbaik, free early check-in, free late check-out, serta welcome snack lezat.

“Prioritas kami adalah memberikan pengalaman menginap tak terlupakan bagi para tamu dengan harga yang terjangkau. Website resmi kami rancang dengan kemudahan navigasi, dan tentunya berbagai keuntungan eksklusif yang tidak akan Kottalites temukan di platform lain,” ujar Winanda, Hotel Manager Kotta GO Hotel Yogyakarta.

Selain promo kamar dan paket sendja, Hotel Kotta GO Yogyakarta juga menawarkan promo Paket Arisan dan Birthday. Arisan Package dan Birthday Package oleh Kotta GO Yogyakarta menawarkan para Kottalites untuk bisa berkumpul bersama kerabat dan keluarga di hari spesial mereka dengan suasana Japanese Artsy Style oleh Piyama Café.

Arisan Package dibanderol dengan harga Rp110.000 per pax dengan minimal reservasi sebanyak 10 pax, dengan keuntungan menu buffet dan penggunaan venue Piyama Cafe.

Dibanderol dengan harga terjangkau, Birthday Package di Hotel Kotta GO Yogyakarta dibedakan menjadi 2 macam paket; yaitu Adult Package dengan harga Rp120.000 dan Children Package dengan harga Rp100.000 per pax. Dengan harga tersebut, para Kottalites sudah bisa mendapatkan beberapa keuntungan, seperti menu buffet, private venue di Piyama Café selama 3 jam, hingga sound system dan proyektor.

Selain populer sebagai tempat untuk hang-out, Piyama café juga dapat direservasi untuk berbagai acara seperti lamaran, pesta ulang tahun, sesi foto, seminar, dan juga untuk makan malam keluarga. Para Sleepyheads dapat menghubungi nomer WhatsApp di 0811-2658-989 untuk dapat melakukan reservasi.