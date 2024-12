Harris Sentraland Semarang Tawarkan Promo Akhir Tahun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Hotel Harris Sentraland Semarang menawarkan beberapa promo dan program spesial untuk menyemarakan liburan akhir tahun 2024, berupa diskon kamar dan pesta malam tahun baru.

Hotel bintang empat dengan jarak tempuh sekitar tiga menit dari area Simpang Lima Semarang tersebut menawarkan promo Year End Sale berupa potongan harga langsung sebesar 20% untuk tipe kamar Harris Room pada periode menginap dari November 2024 hingga Januari 2025.

Diskon 20% ini berlaku jika tamu melakukan reservasi langsung di website resmi melalui link: bit.ly/HarrisYearEnd. Tamu akan secara otomatis mendapatkan potongan harga kamar sebesar 20% setelah mendaftar sebagai ASR Member secara gratis di website tersebut.

Promo liburan akhir tahun berikutnya adalah Christmas Set Menu. Harris Sentraland Semarang menawarkan Fancy Christmas Dining Experience dengan harga Rp100.000 nett/orang. Paket tersebut meliputi Christmas Dinner atau Christmas Lunch dengan set menu yang terdiri dari appetizer, soup, main course, dessert, beverage, condiment, dan table decorations. Christmas Set Menu berlaku untuk makan siang atau makan malam pada periode 20-26 Desember 2024 dengam minimal reservasi untuk 5 orang.

Untuk program acara akhir tahun, Harris Sentraland Semarang mengadakan pesta malam tahun baru bertema dunia penyihir yang terinspirasi dari The Wizarding World of Harry Potter. Pesta malam tahun baru yang diberi tajuk The Midnight Sorcery: A Magical New Year’s Eve Party 2025 tersebut menyajikan all you can eat hidangan tematik & internasional, dan juga ragam hiburan seperti pesta kembang api, orkestra mini, pertunjukan sulap, pertunjukan tari api dan cahaya, pertunjukan DJ, tarot booth, photo box, fun games, dan dorprize. The Midnight Sorcery dibanderol dengan harga Rp398.000 nett/pax, dan Rp.1,62 juta nett/malam untuk paket kamar.

Marketing & Branding Manager Harris Sentraland Semarang, Azkar Rizal Muhammad, mengatakan bahwa promo dan program akhir tahun yang diadakan oleh Harris Sentraland Semarang juga ditujukan untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Semarang selama periode akhir tahun.

“Selain untuk mengakomodasi wisatawan yang masuk ke Semarang, kami juga berharap promo dan program yang kami tawarkan, sedikit-banyak, dapat menarik lebih banyak orang untuk melakukan kunjungan wisata ke Semarang,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (4/12/2024).