Keseruan Malam Pergantian Tahun Baru Wonderful Keroncong di Hotel Sahid Jaya Solo

Bisnis.com, SEMARANG — Menyambut tahun baru 2025, Hotel Sahid Jaya Solo menghadirkan promo akhir tahun yang bertajuk ‘Wonderful Keroncong’ sambil menikmati sajian makan malam dengan menu tradisional.

Wonderful Keroncong dimeriahkan oleh De Java Keroncong dengan serangkaian acara yang menampilkan sajian budaya tarian Jawa dan traditional theatre berupa Wayang. Acara semakin meriah dengan banyaknya doorprize, salah satunya voucher menginap di unit Sahid yang ada di seluruh Indonesia.

General Manager Hotel Sahid Jaya Solo, Willy Hizkia Mambat, menjelaskan bahwa acara tahun baru ini dikemas dengan nuansa Jawa tradisional, mulai dari dekorasi dan juga sajian menu kurang lebih 40 jenis menu angkringan dan tradisional all you can eat.

Willy menambahkan, konsep dekorasi Jawa dan tradisional menambah suasana gala dinner terasa sangat hangat dan menciptakan pengalaman kuliner masakan-masakan Jawa yang tidak terlupakan.

“Suasana dan menunya mengingatkan masakan rumah tetapi dikemas dengan balutan hotel sesuai dengan tema yang diusung. Sajian musik keroncong yang menemani para tamu makan malam membuat suasana semakin hangat dan Solo banget,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (1/1/2025).

Total pemesanan pax dinner malam tahun baru di salah satu hotel di bawah naungan PT Sahid Hotels and Resorts tersebut mencapai 195 pax, dan masih ditambah oleh tamu yang datang on the spot pada malam tahun baru.