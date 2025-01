The Sunan Hotel Solo Siapkan Acara Tahun Baru Imlek 2576

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Menyambut perayaan tahun baru Imlek 2576, The Sunan Hotel Solo menyiapkan acara Chinese New Year Buffet Dinner bertema “Golden Serpents and Prosperity”. Acara makan malam tersebut akan digelar pada Selasa, 28 Januari 2024 di Narendra Restaurant The Sunan Hotel Solo pada pukul 18.00—22.00 WIB.

Acara ini merupakan jamuan makan malam yang dipadukan dengan beragam hiburan khas Imlek. Paket makan malam tersebut ditawarkan dengan harga Rp348.480 net per orang.

Sebagai pembuka The Sunan Hotel Solo akan menyuguhkan menu Yu Shang yang merupakan salad istimewa yang khusus disajikan pada saat Imlek. Para tamu juga akan diajak melakukan ritual santap Yu Shang yang dipercaya sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan menyambut Tahun Ular Kayu.

Sajian makan malam hasil kreasi Executive Sous Kiki Dwi Septiawan siap menggoyang lidah para tamu di antaranya hidangan pembuka Yu Shang Salad, Jelly Fish Salad with Chinese Dressing, Combination of Salad, Thai Seafood Salad dilanjut dengan Fish Maw Soup.

Hidangan utama ada Sauted Beef with Bellpepper & Sesame Seed, Lo Han Cai, Salted Fish Chicken Fried Rice, dandan Noodles & Steam Rice. Stall ada Roasted Beef Szchuan Style, Roasted Peking Duck, Salt Fire Roasted Chicken, Mongolion Barbeque, berbagai macam dimsum dan Chinese Dessert seperti Es Shanghai, Es Sago Mango, Moon cake, Mochi, Onde-Onde, Kue Ku, Lapis Legit & Egg Tart sebagai hidangan penutup dalam jamuan istimewa ini.

Dalam rangkaian perayaan tahun baru Imlek, The Sunan Hotel Solo juga akan mengadakan Kids Fashion & Luncheon dengan tajuk “Little Red Fashion & Luncheon” yang akan diselenggarakan pada hari Minggu, 26 Januari 2025 di Narendra Restaurant. Dengan harga Rp150.000 nett/pax.

Berbeda dengan Fashion & Luncheon yang biasanya diadakan oleh The Sunan Hotel Solo, dalam Fashion & Luncheon spesial Imlek ini peragaan busana akan ditampilkan model anak dan akan hadir designer dan agency anak meliputi Maula Saemour, Esmo Agency, eSAJe sikop, Budi Hans Model Agency dan Lala Xpose.

Semaraknya perayaan tahun baru Imlek kali ini juga akan dilengkapi dengan atraksi barongsai dari Budi Dharma, Dewa Terbang dan musik Mandarin Live Song, serta penampilan peragaan busana dari influencer.

“Tidak kalah menarik para tamu juga bisa berfoto bersama ikon Imlek yang mewakili keanggunan dan misteri Shanghai,” ujar General Manager The Sunan Hotel Solo, Retno Wulandari, Senin (13/1/2025).

Info dan pemesanan paket perayaan Tahun Baru Imlek di The Sunan Hotel Solo dapat dilakukan melalui Whatshap 0811 3981 0888.