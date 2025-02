Rekomendasi Coworking Space Paket Komplet di Pusat Kota Solo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Coworking Space menjadi salah satu tempat yang banyak dicari pelaku WFH atau WFA belakangan ini, termasuk di Kota Solo.

Buat Anda yang bingung mencari tempat kerja paket komplet di pusat Kota Solo, maka Anda perlu kenalan dengan Genius Idea.

Genius Idea merupakan coworking space yang terletak di Jl. Slamet Riyadi No.373, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

Coworking space ini hanya berjarak beberapa menit dari Stasiun Purwosari, Solo.

Sebagai salah satu coworking space terbesar di Kota Solo, Genius Idea, menawarkan berbagai paket kepada mitranya.

"Produk kami berupa fleksibel desk, meeting room, dan banyak lainnya," kata CEO Genius Idea Center Point Solo, Yusak Chandra, kepada Bisnis di acara Soft Launching, Kamis 20 Februari 2025.

Genius Idea menyasar UMKM yang memiliki 1 atau 2 karyawan yang ingin hemat budget.

Selain itu, coworking space ini juga menyasar perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan perusahaan internasional yang ingin saving cost.

Sebagaimana diketahui, membuat perusahaan memerlukan bujet yang tinggi. Namun dengan coworking space, maka perusahaan-perusahaan ini bisa langsung bekerja tanpa perlu membangun kantor dan fasilitas lainnya.

Biaya untuk menyewa coworking space Genius Idea dihitung per pack (per kepala) dengan paket termurah mulai Rp50.000 per hari.

Sementara biaya untuk private office hitungannya per-pack mulai Rp1 juta per orang.

Meski demikian, Genius Idea memeberikan kesempatan klien untuk kustom fasilitas yang diinginkan.

Manfaat menggunakan coworking space

1. Hemat biaya.

2. Fasilitas lengkap dan bisa custom sesuai keinginan.

3. Tidak perlu membangun kantor.

4. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan.