KHAS Semarang Hotel Hadirkan Beragam Promo Ramadan

Bisnis.com, SEMARANG - KHAS Semarang Hotel menghadirkan promo eksklusif bertajuk "KHASnya Ramadhan Package" untuk memeriahkan bulan suci ramadan di tahun ini. Promo tersebut ditawarkan dengan harga Rp500.000 dan terdiri dari paket kamar Deluxe lengkap dengan sarapan dan paket iftar. Promo berlaku selama 1-27 Maret 2025.



Mis Mariani Rakib, General Manager KHAS Semarang Hotel, menuturkan bahwa selain promo kamar, pihaknya juga telah menyusun paket khusus untuk aneka makanan dan minuman. Promo tersebut diusung dalam "Rasa KHAS Ramadhan" yang terdiri dari aneka sajikan khas Nusantara serta Timur Tengah.



"KHAS Semarang Hotel pada bulan ramadan kali ini akan memberikan nuansa yang berbeda dengan aneka menu dan juga signature menu kami Nasi goreng Morocco serta Gule Tunjang untuk berbuka puasa. Tak hanya itu, kami juga memberikan harga spesial untuk paket menginap di KHAS Semarang dan juga banyak promo lain yang kami siapkan dalam tajuk Harmoni Ramadhan," jelas Mariani, dikutip Senin (3/3/2025).



Promo "Rasa KHAS Ramadhan" tersebut ditawarkan dengan harga Rp135.000 net/pax. Dengan biaya tersebut, para tamu bisa menikmati aneka hidangan dengan sistem all you can eat. Bagi tamu yang datang bersama rombongan, tersedia promo bundling "DEPOK33" seharga Rp333.000 berlaku untuk tiga orang.



Mariani menuturkan bahwa setiap pembelian paket iftar "Rasa KHAS Ramadhan" tersebut para tamu berkesempatan untuk membawa pulang aneka hadiah. Hadiah utama berupa paket umrah bekerja sama dengan Arbani yang bakal diundi pada 5 April 2025.



Ada juga berbagai macam hadiah mingguan berupa voucher menginap di KHAS Semarang Hotel, voucher iftar, dan juga voucher di Teras Corner yang akan diundi pada setiap minggu.



Pada tahun ini, KHAS Semarang Hotel juga menawarkan paket buka puasa dengan harga yang ekonomis. Mulai Rp37.500 para tamu bisa menikmati pilihan makanan di Teras Corner. Menu Ayam Crispy dan Ayam Pliket menjadi hidangan andalan.



Informasi lebih lanjut ataupun pemesanan dapat dilakukan melalui telepon ke 024 – 86570840 atau Whatsapp di 081215167870 . Kegiatan promosi lainnya juga dapat dilihat di halaman resmi media sosial KHAS Semarang Hotel yaitu Instagram di @khassemaranghotel.