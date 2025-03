Ada Japanese Corner di Waktunya Indonesia Berbuka Rooms Inc Semarang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Rooms Inc Semarang menghadirkan Pojok Jepang atau Japanese Corner yang menyajikan aneka makanan Jepang dalam paket buka puasa bersama bertajuk Waktunya Indonesia Berbuka.

Japanese Corner menawarkan berbagai pilihan hidangan khas Jepang. Para pengunjung bisa menikmati ramen dengan kuah yang gurih, gunkan yang segar, sashimi yang disajikan dengan kualitas premium dan selalu segar, sushi, hingga sushi roll.

Kehadiran Japanese Corner melengkapi lebih dari 100 pilihan menu yang tersaji di paket buka puasa bersama Waktunya Indonesia Berbuka. Selain menu khas Jepang, paket ini juga menghadirkan berbagai hidangan khas Indonesia yang sudah sangat populer dan digemari oleh banyak orang.

Hidangan seperti kambing guling, ayam lodoh, ayam bakakak, ayam taliwang, hingga ikan bakar Sulawesi siap memanjakan lidah para pengunjung. Tak ketinggalan, nasi uduk Jakarta yang harum, lontong sayur Padang yang kaya rasa, nasi ayam Semarang yang gurih, dan masih banyak lagi hidangan tradisional lainnya yang menggugah selera.

Dengan lebih dari 100 menu yang tersedia, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai pilihan hidangan yang sangat beragam, dari makanan berat hingga hidangan penutup yang manis dan segar. Saat menikmati makanan, para tamu akan dihibur oleh sajian live music.

Paket buka puasa bersama "Waktunya Indonesia Berbuka" Rooms Inc Semarang ditawarkan dengan harga Rp200.000 per pax. Setiap pembelian 4 pax, tamu berhak mendapatkan 1 pax gratis. Tersedia promo early bird dengan harga Rp175.000 per pax.

”Suasana di Rooms Inc Semarang sangat cocok untuk menikmati momen berbuka puasa bersama keluarga atau sahabat. Dengan desain yang modern dan nyaman, pengunjung akan merasa betah berlama-lama sambil menikmati hidangan yang disajikan,” ujar General Manager Rooms Inc Semarang, Kusnadi.

Untuk menambah keseruan, Rooms Inc Semarang juga memberikan kejutan dengan hadiah harian yang akan dibagikan secara acak kepada pengunjung yang beruntung. Selain itu, ada kesempatan untuk memenangkan hadiah utama berupa uang tunai senilai Rp15 juta yang akan diundi pada akhir ramadan.

Informasi lebih lanjut dan reservasi dapat dilakukan melalui nomor 0888-0869-1200 atau Instagram @roomsinc.semarang dan @meetneat.semarang.