Bank Jateng Raih 5 Penghargaan dalam Ajang IOBS 2025

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng meraih total 5 penghargaan dalam ajang 1st Indonesia Operations Banking Summit (IOBS) 2025 yang digelar Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP) pada 27–28 Mei 2025. Penghargaan yang diraih adalah 3 Diamond Awards dan 2 Gold Awards.

Acara yang mengangkat tema "From Nusantara to The World" ini dibuka oleh Ketya Umum FKDOP Arman Wahyudi Hartono dan Ketua Committee 1st IOBS 2025 Wiweko Probojakti. Tahun ini, sebanyak 135 tim dari berbagai bank di seluruh Indonesia turut ambil bagian dalam ajang yang bertujuan melahirkan solusi nyata dalam operasional perbankan masa depan.

Dalam ajang tersebut, Bank Jateng mengirimkan lima tim yang terdiri dari Detektif Bima, Ksatria Bima, Kawan Desa, Bima Legenda, dan Teman Bima.

Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurutnya, kekuatan transformasi digital Bank Jateng terletak pada semangat kolaborasi dan kreativitas para bankir muda yang terus berinovasi untuk menghadirkan solusi terbaik bagi nasabah dan meningkatkan kualitas layanan.

Iriato juga mengungkapkan bahwa ke depan, Bank Jateng akan terus menguatkan budaya inovasi dan pengembangan SDM agar dapat memberikan layanan yang semakin responsif, efisien, dan berbasis teknologi.

“Kami berkomitmen untuk menjadi bank pembangunan daerah yang tidak hanya unggul di Jawa Tengah, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional maupun global, selaras dengan tema From Nusantara to The World,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (3/6/2025).

Kepala Divisi Operasional Bank Jateng Yuli Prabowo menambahkan, transformasi operasional harus dimulai dari lini muda, dan IOBS menjadi wadah strategis untuk menumbuhkan budaya berpikir kritis dan adaptif dalam menghadapi tantangan digital.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan semata pengakuan atas pencapaian, tetapi juga dorongan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

Ketua Umum FKDOP Arman Wahyudi menjelaskan bahwa forum ini diselenggarakan dengan semangat mendukung bankir muda Indonesia yang kreatif, inovatif, dan tangguh di bidang operasional .

"FKDOP menyelenggarakan 1st Indonesia Operations Banking Summit dengan tujuan menjadi wadah yang menginspirasi dan mendidik para bankir muda berbakat. Di sini mereka tidak hanya berbagi pengetahuan tentang inovasi dan strategi operasional, tetapi juga membangun jaringan dan kolaborasi antarbank," ujar Arman.