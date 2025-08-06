Bank Jateng Dukung Pendirian 54 Koperasi Merah Putih di Surakarta

Bank Jateng memberikan berbagai dukungan, salah satunya dengan menjadikan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai Agen Duta Laku Pandai.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung pendirian 54 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di wilayah Kota Surakarta.

Dukungan dari Bank Jateng memungkinkan koperasi-koperasi kelurahan di Surakarta untuk mendapatkan akses permodalan dari bank. Besaran nilai pinjaman disesuaikan dengan kesiapan dan kelayakan bisnis koperasi.

Walikota Surakarta Respati Ardi mengatakan bahwa Pemerintah Kota Surakarta akan memberikan pendampingan kepada koperasi secara berkala, untuk memastikan bahwa operasional koperasi berjalan dengan baik dan terus berkembang.

“Untuk setiap koperasi ada akses permodalan dari bank yang plafonnya sampai dengan Rp3 miliar. Kalau bisnis berjalan lancar, laporan keuangan juga sudah baik, langsung kita intervensi permodalannya. Jadi kita tidak mau terburu-buru dalam memberikan modal tetapi koperasinya tidak siap,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (6/8/2025).

Dalam acara Kontak Bisnis Koperasi Kelurahan Merah Putih yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Surakarta, Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Pramudjianto menyampaikan kesiapan untuk menjalin kolaborasi strategis dengan koperasi desa maupun kelurahan.

Bank Jateng memberikan berbagai dukungan, salah satunya dengan menjadikan KKMP sebagai Agen Duta Laku Pandai. Melalui skema ini, koperasi dapat memberikan layanan pembayaran seperti PBB, PLN, PDAM, Telkom, serta layanan transaksi keuangan seperti tarik setor tunai dan transfer antarbank.

"Melalui kehadiran Agen Duta Laku Pandai Bank Jateng di setiap KDMP/KKMP, kami ingin mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat kelurahan, mempercepat transaksi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain bentuk nyata Bank Jateng dalam mendukung program ini adalah Bank Jateng juga memfasilitasi pembuatan akta notaris pendirian KDMP/KKMP,” kata Pramudjianto.

Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa koperasi juga akan mendapatkan manfaat finansial dari skema tersebut. “Melalui Agen Duta Laku Pandai koperasi juga dapat memperoleh keuntungan dari fee transaksi dan bonus dari jumlah transaksi walaupun dengan modal yang sedikit,” imbuhnya.