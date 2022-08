Berhasil Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Jawa Tengah dan DIY, Pertamina Borong 11 Penghargaan Nusantara CSR Award

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan, Pertamina berkomitmen untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, di antaranya ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan sosial. Berkat keberhasilannya dalam menjalankan komitmen tersebut, Pertamina khususnya melalui salah satu subholding Commercial Trading yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memperoleh 11 penghargaan pada ajang Nusantara CSR Award yang diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, pada Jumat malam (26/8) di Jakarta.

Dalam sambutanya La Tofi selaku chairman The La Tofi School of CSR mengatakan, seiring berkembangnya zaman tentu saja permasalahan di masyarakat terus berubah, jadi perusahaan-perusahaan di sini tentunya harus terus beradaptasi, dalam menciptakan program-progam yang bisa lebih sesuai dengan persoalan yang ada di masyarakat.

“Saya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada para perusahaan yang telah berbuat sangat maksimal, dan selamat kepada Pertamina yang kali ini menjadi The best CSR of The Year,” imbuhnya.

Area Manager Communication, Relations, CSR Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan 11 penghargaan tersebut disematkan kepada 11 program CSR yang dijalankan bersama masyarakat di sekitar unit operasi Pertamina di Jawa Tengah dan DIY.

“Di antaranya unit operasi Integrated Terminal (IT) Semarang, Fuel Terminal (FT) Boyolali, FT Rewulu, FT Maos, dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Achmad Yani,” jelas Brasto.

Adapun 11 program tersebut masuk ke dalam beberapa kategori penghargaan di antaranya Peningkatan Mutu Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi Komunitas, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Integrasi Program untuk Dampak Luas, Pelibatan Komunitas Menangani Sampah, dan Pengembangan Desa Wisata.

“Ini merupakan salah satu bukti dari komitmen yang kami jalankan untuk menghadirkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata dari berbagai aspek seperti kesehatan, lingkungan, ekonomi, pendidikan, khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi operasi kami dan juga kelompok masyarakat rentan, seperti difabel dan masyarakat prasejahtera,” tutur Brasto.

Di antara 11 program yang menerima penghargaan tersebut, menurutnya, merupakan program-program CSR unggulan yang telah dijalankan secara berkelanjutan dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun terakhir dan telah mendapat pengakuan dan prestasi dari sejumlah ajang dan tokoh nasional.

“Seperti beberapa program yang telah memperoleh PROPER Emas, di antaranya program Mernek Jenek yang dijalankan di sekitar FT Maos, program Pemberdayaan Kelompok Usaha Batik Sekar Jatimas yang dijalankan di sekitar FT Rewulu, program Pertamina Sahabat Nelayan yang dijalankan di sekitar lokasi IT Semarang, dan program Kresna Patra sebagai bentuk program Sahabat Difabel Pertamina yang dijalankan di sekitar lokasi FT Boyolali yang bahkan telah dikunjungi oleh Staf Khusus Kepresidenan, Angkie Yudistia,” terang Brasto.

Tidak hanya itu, program lainnya seperti Inovasi Kampung Kuliner Berbasis Energi Baru Terbarukan yang dijalankan di sekitar lokasi DPPU Achmad Yani juga merupakan salah satu program unggulan dari Desa Energi Berdikari.

Menurut Brasto, penghargaan yang diterima dari Pertamina bukan semata-mata disematkan untuk Pertamina saja, tapi juga kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan program yang berjalan.

“Penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh masyarakat yang kami bina dalam program CSR yang kami jalankan yang telah menunjukkan komitmen dan keseriusannya untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik,” tutupnya.

