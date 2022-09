Kota Satu Properti (SATU) Gaungkan Spirit Perkuat Pondasi Perusahaan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU) terus menggalakkan spirit untuk memperkuat pondasi perusahaan melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Hal tersebut dirangkum dalam campaign “LVL UP”, yang sejalan dengan tujuan meningkakan pencapaian perusahaan.

Salah satu yang menjadi bagian dari campaign LVL UP adalah kegiatan “Value Alignment” yang diikuti oleh para karyawan pada Senin, 5 September 2022. Sebelumnya, campaign “LVL UP” diselenggarakan dengan pendekatan kegiatan bertajuk “Meet The Director” pada 19 Agustus 2022 lalu.

Dalam Value Alignment, manajemen Kota Satu Properti menggandeng karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja guna memperkuat pondasi perusahaan. Beberapa agenda dilakukan dalam kegiatan tersebut, seperti pembentukan karakter dan membangun keberanian untuk bermimpi pada karyawan yang dipandu oleh Coach Tom Mc Ifle yang mana telah tercatat memiliki Certified Coach Federation (CCF) dan International Coaching Federation (ICF) serta sambutan dari manajemen.

Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan penyelenggaraan beberapa lomba antar seluruh karyawan unit bisnis PT Kota Satu Properti Tbk untuk menjalin keakraban dan komunikasi yang baik.

Dalam kesempatan tersebut, manajemen juga menjabarkan beberapa kinerja yang telah dicapai selama 1 bulan pertama masa jabatannya salah satunya yaitu membentuk EXCO atau Executive Committee sebagai wadah penyampaian isu dari setiap unit bisnis sehingga mampu tercipta komunikasi dan penyelesaian kerja yang lebih baik.

Selain itu PT Kota Satu Properti Tbk juga telah menyusun beberapa rencana yang tengah digarap serius untuk dilakukan ke depan dan akan terus melihat peluang yang ada di setiap unit bisnis.

PT Kota Satu Properti Tbk menargetkan double penjualan di tahun ini yang terhitung semenjak September-Desember 2022 untuk Amaya Home Resort, sedangkan Allstay Hotel Semarang sedang melakukan penyempurnaan strategi dan dengan program recovery Allstay Ecotel Yogyakarta diharapkan dapat melampaui target.

PT Kota Satu Properti Tbk juga mulai gencar merangkul seluruh broker yang menjadi rekanan unit bisnis properti yaitu Amaya Home Resort, dengan mengundang rekan broker untuk melakukan kunjungan, sosialisasi mengenai product knowledge dan melihat secara langsung unit rumah yang akan mereka pasarkan.

Terhitung sejak Jumat, 10 September hingga 24 September beberapa broker seperti Hepi Property, Redland, Brighton, Era DC dan Xavier Marks sudah datang berkunjung. Kunjungan broker ke Amaya ini nantinya akan dilakukan secara berkala dan merata kepada broker-broker lain.

Momog Irnawan, Direktur PT Kota Satu Properti Tbk, mengatakan sinergi antara Amaya Home Resort dan rekan-rekan broker dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Kolaborasi pun dapat terus dikembangkan di masa yang akan datang.

“Kolaborasi Amaya Home Resort dan seluruh broker rekanan mengenai penjualan produk dan beragam fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan, potensi bisnis serta brand image Amaya Home Resort,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (29/9/2022).

Brand image ini lekat kaitannya dengan layanan Amaya Care yang menjadi salah satu program unggulan Amaya Home Resort untuk memanjakan penghuninya. Sejalan dengan konsep resort yang diusung, Amaya care ini memberikan layanan seperti Amaya groceries untuk kebutuhan belanja air minum dan gas, Amaya Laundry, Amaya Housekeeping, Amaya Maintenance untuk perbaikan rumah dan Amaya Payment yang dapat memudahkan penghuni untuk membayar tagihan.

“Melalui layanan Amaya Care yang merupakan unique selling point dan belum ada di perumahan lain ini, management berharap dapat menjadi salah satu nilai jual Amaya Home Resort untuk menggenjot penjualan unit rumahnya,” tambah Momog.

Sejalan dengan semangat “LVL UP” dan melampaui target, Amaya Home Resort juga terus aktif mengikuti berbagai event pameran properti. Baru-baru ini Amaya Home Resort mendapatkan kesempatan untuk ikut hadir di event BCA EXPO yang diselenggarakan di Marina Convention Center 17 - 18 September 2022. Event ini merupakan event besar tahunan milik BCA yang dihadiri oleh nasabah undangan prioritas BCA, serta nasabah umum. Acara tersebut juga diikuti oleh beberapa developer perumahan, apartemen yang dipilih langsung oleh BCA hingga beragam mobil mewah.

Kegiatan semacam ini kedepan akan terus diikuti oleh Amaya Home Resort guna menjangkau pangsa pasar yang lebih luas juga sebagai peningkatkan branding untuk capaian target pada tahun depan. Rangkaian kegiatan yang dilakukan sekaligus sebagai wadah manajemen PT Kota Satu Properti Tbk untuk lebih dekat dengan seluruh stakeholder yang menjadi tonggak perusahaan.

PT Kota Satu Properti Tbk optimis dengan adanya beragam kegiatan ini mampu meningkatkan produktivitas perusahaan agar terbangun sinergi dan kerjasama yang kuat antara kedua belah pihak demi mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan secara maksimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Kota Satu Properti