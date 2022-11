Bikin Kaget Jokowi, Berapa Harga Pangan di Jateng Hari Ini?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau harga sejumlah komoditas di Pasar Malangjiwan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar pada Senin (21/11/2022). Dalam kunjungan itu, Jokowi mengaku kaget akan naiknya sejumlah harga komoditas.



"Saya melihat harga tadi yang naik. Kaget juga tadi naik Rp2.000. Terus tempe juga naik karena memang kedelainya naik Rp15.000. Itu fakta di lapangan yang kita temukan dan nanti akan dicarikan solusinya," kata Jokowi.



Dalam satu bulan terakhir, harga sejumlah komoditas di Jawa Tengah memang tengah mengalami kenaikan. Berdasarkan catatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, dari 18 komoditas pokok, hanya ada tujuh komoditas yang dalam sebulan terakhir tidak banyak mengalami pergerakan harga.



Minyak goreng curah kemasan sederhana Minyakita dan tepung terigu dilaporkan tidak mengalami pergerakan harga. Sementara itu, untuk komoditas hortikultura seperti cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah dilaporkan mengalami penurunan harga di kisaran 4-14 persen secara month to month (m-to-m). Harga komoditas telur ayam di tingkat peternak juga mengalami penurunan harga dari Rp23.029 per kilogram pada Oktober lalu menjadi Rp22.800 per kilogram.



Meskipun harga di tingkat peternak mengalami penurunan, namun harga telur ayam ras di tingkat konsumen dilaporkan mengalami kenaikan 6,13 persen. Adapun Kedelai impor menjadi komoditas dengan kenaikan harga paling tinggi secara month to month. Menurut SP2KPK Kementerian Perdagangan, harga komoditas itu melonjak 6,47 persen dibandingkan Oktober lalu.



Tak heran jika Presiden Jokowi mengaku kaget dengan kenaikan harga tersebut. Pasalnya, disparitas harga antar provinsi untuk komoditas kedelai bisa dibilang cukup lebar. Jika rata-rata harga kedelai impor di Jawa Tengah berkisar di angka Rp14.800 per kilogram, harganya di DKI Jakarta hanya berkisar di Rp13.825 per kilogram.



Di provinsi tetangga, tepatnya di DI Yogyakarta, harga kedelai impor sudah menembus Rp15.000 per kilogram. Lebih lanjut, di luar Jawa, harga kedelai impor sudah meroket lebih tinggi. Harga tertinggi untuk komoditas kedelai impor terjadi di Sulawesi Utara dengan Rp19.000 per kilogram. Di Papua dan Papua Barat, harganya juga berkisar di angka Rp16.000-an.



Pada perkembangan lainnya, dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako kepada para pedagang pasar. Sebelum singgah di Karanganyar, Presiden juga sempat melakukan kunjungan serupa sewaktu berada di Bali beberapa waktu lalu.

