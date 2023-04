Pantauan Arus Balik Mudik, Lalu Lintas Tol Solo-Yogyakarta Padat

Bisnis.com, SEMARANG - Kondisi lalu lintas pada H+3 Idulfitri mulai menunjukkan peningkatan volume kendaraan. Hal tersebut mengindikasikan dimulainya arus balik mudik Lebaran 2023.

Dalam pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, kepadatan arus lalu lintas mulai terlihat di beberapa titik. Hingga Selasa (25/4/2023) sore, kepadatan arus lalu lintas terjadi di Tol Fungsional Solo-Yogyakarta, Tol Dalam Kota Semarang Km 431+300, juga kawasan di sekitar Gerbang Tol Bawen.



Lisye Octaviana, Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk., memprediksikan bahwa arus balik mudik masih terus berlanjut hingga 25 April 2023. Dengan kondisi tersebut, sistem one way yang diberlakukan mulai Km 414 Gerbang Tol Kali Kangkung - Km 72 Cikampek yang semestinya berakhir pada Senin (24/4/2023) dini hari, diperpanjang hingga Selasa (25/4/2023) dini hari.



"Namun, apabila pada periode waktu 3 jam sebelum jadwal pengakhiran tersebut masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari arah timur ke Jakarta, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way," tulis Lisye dalam siaran persnya.



PT Jasa Marga Transjawa Tol mencatat hingga H+1 Idulfitri 2023, sebanyak 41.567 kendaraan meninggalkan wilayah Semarang melalui Gerbang Tol Banyumanik.

Sementara itu, dari Gerbang Tol Kalikangkung, jumlah kendaraan yang meninggalkan Semarang mengalami kenaikan 229,92 persen dibandingkan lalu lintas normal. Adapun, jumlah kendaraan yang mengarah ke timur mencapai 49.538 kendaraan.



Pada perkembangan lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Hujan dengan intensitas sedang dan lebat diperkirakan terjadi di beberapa wilayah di lintas selatan Jawa Tengah seperti Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, dan Wonogiri.



Peringatan itu berlaku mulai Selasa (25/4/2023) sore hingga awal malam hari. Untuk wilayah Kota Semarang dan Kota Surakarta sendiri, BMKG memperkirakan cuaca masih akan cerah hingga malam hari.



