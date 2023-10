The Sunan Hotel Solo Kembali Raih Travellers' Choice Award Tripadvisor

Sebelumnya, Tripadvisor juga telah memberikan 2 kali penghargaan Hall of Fame 2018 dan Hall of Fame 2019 kepada The Sunan Hotel Solo.

Bisnis.com, SEMARANG — The Sunan Hotel Solo kembali meraih penghargaan prestisius “Travelers’ Choice Award 2023″ dari Tripadvisor yang merupakan sebuah perusahaan travel online terkemuka.

Penghargaan Travelers’ Choice Award 2023 merepresentasikan prestasi The Sunan Hotel Solo yang mampu mempertahankan konsistensi dan kualitas pelayanan terhadap para tamu dari tahun ke tahun, sehingga menjadi hotel pilihan favorit di kota Solo di mata para travelers di portal Tripadvisor.

Sebelumnya, situs panduan wisata tersebut juga telah memberikan 2 kali penghargaan Hall of Fame 2018 dan Hall of Fame 2019 kepada The Sunan Hotel Solo karena berhasil memenangi penghargaan “Certificate of Excellence “ selama lima tahun berturut-turut sebanyak 2 kali yaitu dari tahun 2014 – 2018 dan tetap bertahan di tahun 2015 - 2019.

Penghargaan ini mengukuhkan posisi The Sunan Hotel Solo sebagai hotel yang ramah terhadap segala pengguna baik offline atau online dan sekaligus mengisyaratkan bahwa review online dan pemasaran online menjadi semakin penting dalam dunia pemasaran bahkan menjadi masa depan dari dunia pemasaran termasuk dunia perhotelan.

General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh tamu yang memberikan review dan kontribusi positif.

“Lebih lanjut kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi manajemen dan seluruh staf The Sunan Hotel Solo untuk terus meningkatkan kualitas serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan kepada setiap tamu yang berkunjung ke The Sunan Hotel Solo,” ujarnya.

