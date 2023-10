Meriahkan GIIAS Semarang, Nasmoco Pamerkan 5 Kendaraan Terbaru

Nasmoco akan memamerkan 5 produk terbaru Toyota yang meliputi Toyota Rangga Concept, All New Alphard HEV, All New Yaris Cross HEV, GR 86, dan All New Agya.

Bisnis.com, SEMARANG — Nasmoco Group, diler resmi Toyota wilayah Jawa Tengah dan DIY, akan memamerkan lima line-up unit display produk terbaru Toyota dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series yang akan diselenggarakan di Marina Convention Center (MCC) Semarang pada 18-12 Oktober 2023.

Kelima produk terbaru tersebut meliputi Toyota Rangga Concept, All New Alphard HEV, All New Yaris Cross HEV, GR 86, dan All New Agya.

Herybertus Budi, Marketing Division Head Nasmoco, mengatakan bahwa Nasmoco Group akan menempati booth terbesar seluas 200 m2 di pameran otomotif tersebut. Mengusung konsep “Nasmoco World”, Nasmoco tak hanya memamerkan kendaraan terbaru, tetapi juga sekaligus melayani transaksi langsung di tempat pameran.

“Di booth selain pameran juga bisa transaksi langsung. Ada instant approval dari lembaga pembiayaan yang bekerja sama. Juga sudah mulai masuk program promosi akhir tahun yang menawarkan banyak benefit seperti promo program undian beli mobil dapat mobil, lucky dip dan diskon, hadiah langsung, dan hadiah undian trip ke Eropa dan Asia,” ujarnya, Rabu (11/10/2023).

Riski Permana, Marketing Planning and Customer Relations Departement Head Nasmoco, menambahkan bahwa selama pameran GIIAS, para pengunjung juga dapat melakukan test drive Yaris Cross dan Agya GR di area parkir MCC.

Selain itu, para pengunjung juga dapat mengikuti talkshow on the spot di area pameran, mengikuti aneka permainan yang disediakan, juga berpartisipasi dalam foto contest Yaris Cross dengan hadiah Iphone 15.

“Booth Nasmoco World mengusung tema Cross Concept, yang merupakan visualisasi teknologi yang menggabungkan keunggulan performa dan lingkungan dalam wujud Gazoo Racing Brand dan XEV yang mengacu ke teknologi ramah lingkungan electric vehicle,” tambahnya.

Di booth Nasmoco, pengunjung dapat melihat secara langsung 5 produk terbaru Toyota mulai dari kendaraan niaga, mobil penumpang premium, hingga mobil sport dengan teknologi kendaraan ramah lingkungan atau Electrified Vehicle (xEV) yang dipasarkan di Indonesia.

Untuk segmen kendaraan komersial, Nasmoco memperkenalkan Rangga Concept yang membawa DNA Toyota Kijang pick-up dengan berbagai konversi untuk beragam utilisasi usaha. Nasmoco menghadirkan Toyota Rangga Concept EV Charge Mobile Service yang merupakan salah satu contoh konversi dari Rangga Concept selain Rangga Concept Mobile Café, Rangga Concept Ambulance dan Rangga Concept Pace Car yang sempat menjadi magnet pengunjung dalam GIIAS di Jakarta awal Agustus lalu.

Di segmen kendaraan penumpang premium, Nasmoco akan memamerkan All New Alphard yang memiliki opsi Hybrid Electric Vehicle (HEV) dengan efisiensi mesin tinggi, powerful, dan rendah emisi sebagai bagian dari langkah penyediaan carbon-neutral mobility dari Toyota.

Salah satu produk andalan Toyota lainnya yang dipamerkan adalah All New Yaris Cross yang diluncurkan pada Mei 2023. All-New Yaris Cross sebagai 5-Seater Medium SUV untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan sekaligus melengkapi line-up Hybrid EV Toyota di Indonesia yang kian beragam.

All-New Yaris Cross untuk pasar Indonesia memiliki 6 pilihan tipe. Mulai dari tipe 1.5 G M/T, 1.5 G CVT, 1.5 S CVT, 1.5 S CVT with GR Parts Aero Package, bersama dengan varian Hybrid EV yakni 1.5 S HV CVT dan 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package sebagai flagship model. Seluruh tipe All-New Yaris Cross memiliki pilihan 7 warna mono-tone serta 3 warna dual tone yang bisa dipilih sesuai dengan selera pelanggan.

Spesial bagi para GR enthusiast dan penikmat mobil sport, Nasmoco juga menghadirkan All New GR86 sebagai generasi ke-2 sports car Toyota 86 dengan penampilan khas mobil sport Toyota, memiliki handling lincah dan akurat, bobot ringan, distribusi berat seimbang, serta center of gravity rendah.

