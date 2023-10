Hyundai Kebut Penjualan di Jateng, Tambah 4 Diler Tahun Depan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — PT Hyundai Motors Indonesia menetapkan target penjualan naik hingga 50 persen pada tahun depan di area Jawa Tengah, dengan mengandalkan ekspansi jaringan diler dan kehadiran produk-produk baru.

Head of Marketing Department Hyundai Motors Indonesia Astrid Ariani Wijana optimistis target tersebut dapat tercapai, karena melihat penjualan pada tahun ini yang tumbuh sekitar 40 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Pada 2024, Hyundai akan melakukan ekspansi dengan menambah 4 jaringan diler baru di Magelang, Kendal, Pekalongan, dan Tegal. Saat ini, Hyundai telah memiliki total 10 diler di area Jateng, sebanyak 3 di antaranya berada di Semarang.

“Tahun depan targetnya growth di atas 50 persen. Naik karena ada faktor mobil baru dan kenaikan kapasitas produksi, juga perluasan jaringan,” ujarnya dalam media gathering di Semarang, Kamis (19/10/2023).

Astrid menambahkan, penjualan Hyundai di Jawa Tengah tercatat berada pada posisi tertinggi kelima teratas secara nasional setelah Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Merek yang paling banyak terjual berturut-turut adalah Stargazer, Creta, dan Ionic 5.

Dalam kesempatan yang sama, Head of Sales Program Hyundai Motors Indonesia Cristian Alfonso menambahkan bahwa pihaknya juga menyiapkan sejumlah paket pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Paket pembiayaan tersebut ditawarkan oleh 4 perusahaan pembiayaan yang bekerja sama, yakni Mandiri Tunas Finance, Maybank Finance, Sunindo Kookmin Best Finance, dan Bank Shinhan Indonesia.

Pada periode Oktober hingga Desember 2023, Hyundai juga menyiapkan promo khusus dalam rangka merayakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan. Promo tersebut meliputi penawaran bunga ringan mulai 0%-2,5% per tahun untuk tenor pinjaman 1-4 tahun, smart deal package, program pembiayaan 50%-50% tanpa cicilan, juga hadiah 50 paket tur ke Korea Selatan untuk pembeli yang beruntung.

Khusus untuk pembeli yang pembeli yang menandatangani Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2023 pada 18-22 Oktober 2023, Hyundai juga menawarkan promo khusus program lucky dip undian dengan total hadiah sekitar Rp300 juta.

“Setelah penandatanganan SPK, unit mobil akan segera dikirim, bahkan ada yang ready stock. Saat ini rata-rata inden untuk Stargazer, Palisade dan Creta maksimal 1 bulan, untuk Ioniq 5 maksimal 2 bulan,” ujarnya.

Pada event GIIAS Semarang 2023, Hyundai menghadirkan tiga kendaraan terbaru yakni Hyundai Stargazer X, Ioniq 6, dan Ioniq Bluelink.

Mengusung konsep Unleash the X in You, Hyundai Stargazer X menawarkan fitur dan teknologi baru seperti sistem Hyundai SmartSense untuk menjamin keamanan pengendara dan penumpang serta Hyundai Bluelink agar pengemudi bisa tetap terkoneksi dengan kendaraannya setiap waktu.

Mobil ini juga dilengkapi dengan Tire Pressure Monitoring System untuk menjaga kondisi ban tetap prima dan empat Drive Mode yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengendara.

Pada lini kendaraan elektrik, Hyundai Ioniq 6 menghadirkan teknologi terbaru kendaraan listrik yang didukung oleh baterai 77,4 kWh yang mampu menyokong perjalanan hingga 519 km sekali pengisian daya, setara jarak tempuh dari Jakarta hingga Magelang.

Hyundai juga memprioritaskan keamanan berkendara dengan menyematkan fitur-fitur terbaru Hyundai SmartSense di Ioniq 6.

Hyundai juga menghadirkan solusi EV terbaru di lini Ioniq, yaitu Hyundai IONIQ 5 Bluelink. Dengan pembaruan fitur-fitur Hyundai Bluelink, Ioniq 5 makin aman dan nyaman karena pengguna bisa melakukan personalisasi kendaraan, kontrol jarak jauh, pengelolaan pengisian daya, hingga navigasi akurat melalui smartphone.

Sebagai EV Hyundai pertama dengan E-GMP, Ioniq 5 Bluelink dibekali baterai 58 kWh untuk Standard Range dan 72,6 kWh untuk Long Range, dan Vehicle-to-Load (V2L) untuk mendukung pengisian perangkat dan gawai selama perjalanan.

