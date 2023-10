Aston Inn Pandanaran Semarang Raih Sederet Penghargaan Tahun Ini

EAM Aston Inn Pandanaran Yuliani Krisharyati menyabet predikat sebagai Best Sales Leader dalam Archipelago Sales Marketing Commercial Summit 2023.

Bisnis.com, SEMARANG — Aston Inn Pandanaran Semarang mencatatkan raihan sederet penghargaan pada tahun ini.

Yang terbaru, Assistant IT Aston Inn Pandanaran Semarang, Teofilus, meraih predikat sebagai The Brighest Idea dalam ajang 9th Annual IT Conference Archipelago yang digelar di Serang, Banten, pada Oktober 2023.

Kategori The Brightest Idea diberikan kepada pegawai yang dinilai menawarkan konsep yang revolusioner, produk design yang inovatif dan solusi inovatif yang dapat membentuk kembali cara operasional hotel.

Sebelumnya, pada Juli 2023, Manager Restaurant and Banquet Aston Inn Pandanaran Semarang Oni Almuchlisun Putra meraih penghargaan kategori Beverage dalam ajang Archipelago Black Box Battle.

Pada Februari 2023, Executive Assistant Manager Aston Inn Pandanaran Yuliani Krisharyati menyabet predikat sebagai Best Sales Leader dalam ajang tahunan Archipelago Sales Marketing Commercial Summit 2023.

Krisdiar Porandito, Marketing Communication Aston Inn Pandanaran Semarang, menyampaikan apresiasi terharap seluruh tim yang mampu menorehkan sederet prestasi sepanjang 6 tahun hotel berdiri.

“Kami sangat berbangga dengan banyaknya torehan prestasi yang di raih oleh Aston Inn Pandanaran Semarang di tahun 2023 ini adalah sebagai bukti bahwa tim kami bekerja begitu keras serta cerdas sehingga dapat mengalahkan unit-unit yang lain di seluruh dunia yang tergabung dalam group Archipelago,” ujarnya, Jumat (27/10/2023).

