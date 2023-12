Artotel Gajahmada Semarang Hadirkan Pameran Seni The Journey So Far

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Artotel Gajahmada Semarang kembali menghadirkan pameran seni bertajuk "The Journey So Far," yang melibatkan dua seniman visual Eunice Nuh Tantero dan Karin Josephine.

Pameran ini secara resmi dibuka pada tanggal 15 Desember 2023 di Artspace Artotel Gajahmada Semarang dan akan berlangsung hingga 29 Februari 2024. Pameran terbuka untuk umum.

Eunice Nuh Tantero merupakan seorang seniman visual dan juga aktif sebagai penulis. Ia telah merilis lima buah buku termasuk empat karya fiksi yang meliputi puisi, cerpen, sketsa, dan cerita bergambar.

Eunice mulai berkarya sejak tahun 2006 dengan mengeksplorasi figur dan pola. Pada 2022 Eunice, kembali bereksplorasi dengan memperkenalkan gaya abstrak, teknik kolase dan nuansa kontemplatif.

Sementara itu, Karin Josephine merupakan seorang pekerja seni visual yang berfokus kepada seni kolase. Selama lebih dari satu dekade, Karin telah melakukan eksplorasi melalui tekstur, benang, kertas, dan bahan lainnya.

Karya Karin dianggap sebagai katarsis, observatif, dan merupakan refleksi internal sekaligus benang penghubung dengan dunia luar dan cara bertahan hidup. Karya-karya Karin juga telah dipamerkan baik dalam skala nasional dan internasional, antara lain di Bandung, Yogyakarta, Semarang, Kuala Lumpur, Liechtenstein, Philadelphia, dan Osaka.

Dalam pameran seni “The Journey So Far” ini, Eunice menampilkan 21 karya seni dan Karin menampilkan 12 karya seni.

Herwindo Aryo Kusumo, Hotel Manager Artotel Gajahmada Semarang berharap penyelenggaraan pameran seni dengan dua seniman berbakat ini dapat dinikmati oleh para pengunjung.

“Kami berharap para pengunjunga dapat menikmati keberagaman seni hasil refleksi dari masing-masing pengalaman unik kedua seniman yang digambarkan melalui detail-detail rumit, konsep unik, dan emosi yang dihadirkan di dalam setiap karya seni yang dipemarkan,” ujarnya, Rabu (13/12/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News