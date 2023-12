Louis Kienne Pemuda Hotel Tawarkan Paket Makan Malam Nataru

Pengunjung bisa menikmati paket Christmas Buffet Lunch di Gastro Cafe Louis Kienne Pemuda Hotel atau Peket New Year Eve Buffet Dinner di rooftop hotel.

Bisnis.com, SEMARANG - Louis Kienne Pemuda Hotel & Service Apartment menawarkan berbagai paket menarik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Paket tersebut disiapkan khusus buat tamu dan pengunjung yang ingin menghabiskan momen spesial tersebut bersama keluarga, sahabat, maupun kolega terdekatnya.

Assistant Director of Sales and Marketing Louis Kienne Pemuda Hotel & Service Apartment, Ryan, menyebut pihaknya telah menyiapkan dua paket makan malam bertajuk "Christmas Buffet Lunch" dan "New Year Eve Buffet Dinner".

Paket Christmas Buffet Lunch ditawarkan dengan harga Rp158.000 nett/person dengan potongan harga 50% untuk anak-anak dibawah usia 12 tahun. Dengan paket tersebut, pengunjung bisa menikmati santapan di Gastro Cafe Louis Kienne Pemuda.

"Promo ini kami sediakan bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya yang ingin menikmati momen natal bersama keluarga ataupun sahabat dengan lokasi yang nyaman dan menu yang spesial juga," jelas Ryan.

Adapun paket tersebut bisa dinikmati pada tanggal 25 Desember 2023 mulai pukul 12.00 siang hingga pukul 15.00 sore.

Christmas Buffet Lunch sangat cocok buat pengunjung yang ingin menghabiskan momen Nataru bersama keluarga dan anak-anak. Pasalnya, Gastro Cafe yang berlokasi di lantai lima Louis Kienne Pemuda Hotel terkoneksi langsung dengan fasilitas playground yang luas.

"Sehingga pastinya akan sangat nyaman bagi tamu yang membawa anak," jelas Ryan.

Lebih lanjut, pada momen pergantian tahun 2024, ada paket New Year Eve Buffet Dinner yang dibandrol di harga Rp198.000 nett/person.

"Tamu sudah dapat menikmati makan malam yang berlokasi di rooftop yang terletak di lantai 23 hotel. Tentu saja pemandangan dan suasana yang sangat indah, karena pemandangan lampu kota yang terlihat jelas dari atas bangunan hotel akan menjadi hal yang membedakan suasana tahun baru di Louis Kienne Pemuda Hotel dengan lokasi lainnya," jelas Ryan.

