Aston Inn Pandanaran Semarang Sukses Gelar Havana Night Party

Bisnis.com, SEMARANG - Aston Inn Pandanaran Semarang sukses menggelar pesta tahun baru dengan tajuk Havana Night Party. Berbagai dekorasi yang terlihat sejak memasuki lobi hotel begitu menguatkan suasana Havana. Tak cuma hiasan ruangan, para staf mulai dari concierge, resepsionis, hingga tim Food & Beverage juga ikut mengenakan pakaian khas Pesta Havana.

“Havana Night Party tersaji begitu meriah dengan beragam hiburan serta hadiah - hadiah mulai dari voucher Savitri Spa hingga voucher menginap dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Semarang, Solo, Yogyakarta dan Bali dalam menyambut pergantian tahun di ASTON Inn Pandanaran Semarang," ungkap Krisdiar Porandito, Marketing Communication Aston Inn Pandanaran Semarang, Rabu (3/1/2024).

Sejak pukul 18.00 WIB, berbagai hidangan telah disiapkan buat menyambut tamu yang memasuki lantai 12 hotel, tempat Havana Night Party tersebut digelar.

Beragam macam hidangan internasional tersaji mulai dari Appetizer dengan menu Penne Salad Lemon Vinaigrette, Greek Salad, Summer Corn Salad dan Assorted Mixed Green kemudian suguhan Soup seperti Muso Soup serta Lobster Chowder.

Setelah menikmati hidangan pembuka dan soup dapat menikmati Main Course Yakimesi Fried Rice yang disiapkan secara live, Spanish Paella, Stuffed Tomato with Spinach Ragout, Chicken Shawarma, Bavarian Beef dan Creamy Cajun Red Snapper.

Hidangan yang disajikan secara live seperti Roasted Beef and Honey Glazed Potato, Salmon En Croute and pasta, Pho Bo dan California Roll and Mentai. Tidak lupa hidangan penutup Chocolate fountain, Singapore ice cream, Assorted French pastry, Assorted Pudding and Jelly Milk Pudding, dan Choco Lava.

Para tamu menikmati hidangan makan malam dengan di iringi lagu lagu akustik dari Smooth Coustic. Pada pukul 21.00 WIB, Havana Night Party dimulai dengan pertunjukan flashmob dari tim ASton Inn Pandanaran Semarang.

Abi Cheeper, Master of Ceremony (MC) dalam acara tersebut, mengajak para peserta untuk ikut dalam berbagai permainan yang telah disiapkan. Pertunjukan sulap dari Ace of Club juga menambah semarak acara tersebut.

"Tidak hanya pada saat pergantian tahun saja, pada saat sarapan pagi pada tanggal 1 Januari 2024 manajemen menghadirkan musik DJ untuk menenami para tamu menikmati sarapan pagi serta menambah semangat positif di awal tahun 2024,” pungkas Krisdiar.

