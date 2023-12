Tia AFI Ramaikan Pesta Tahun Baru di The Sunan Hotel Solo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - The Sunan Hotel Solo, hotel bintang empat di Kawasan Laweyan, Kota Surakarta, bakal menggelar pesta tahun baru dengan tema glamor.

"Kemeriahan acara tahun baru ini khusus dirancang untuk para tamu yang ingin merayakan pesta akhir tahun bersama dengan keluarga maupun para kolega," kata Retno Wulandari, General Manager The Sunan Hotel Solo, pada Kamis (28/12/2023).

Retno menjelaskan, gelaran pesta tahun baru sekaligus jamuan makan malam itu dirangkum dengan tajuk "New Year's Eve Glamour & Gold - All You Can Eat Buffet Dinner".

Theodora Meilai Setyawati atau Tia AFI, penyanyi ibukota jebolan ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta, bakal menjadi bintang utama dalam acara tersebut.

"Selain bintang tamu Tia AFI, [acara tersebut] juga akan dimeriahkan oleh Toni Belok Kiri & Cepi, Mahameru Band, dan dipandu host Widya Rosena," jelas Retno.

Acara bakal digelar di Grand Ballroom The Sunan Hotel Solo pada Minggu (31/12/2023) pukul 20.00 WIB sampai puncak pergantian tahun. Adapun harga yang ditawarkan adalah Rp550.000 net/pax untuk tiket VIP dan Rp330.000 net/pax untuk tiket reguler.

"Bagi para tamu yang ingin merayakan tahun baru sekaligus bermalam tersedia Paket Compulsary di harga Rp1.650.000 nett dengan fasilitas menginap satu malam di kamar Deluxe. Sudah termasuk makan pagi dan Paket Gala Dinner untuk 2 orang," jelas Retno.

Adapun untuk informasi lebih lanjut atau reservasi bisa dilakukan dengan menghubungi nomor telepon (0271)-7313-12 atau nomor WhatsApp di 0811-3981-0888.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News