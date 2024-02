Momen Spesial dengan Penawaran Spesial dari Hotel GranDhika Pemuda Semarang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Bulan Februari merupakan bulan yang identik dengan cinta dan kasih sayang. Momen istimewa ini tidak hanya tertuju pasangan kekasih tetapi juga dapat dirayakan bersama teman dan keluarga. Untuk melengkapi bulan Februari yang romantis ini, Hotel GranDhika Pemuda Semarang memberikan penawaran spesial untuk momen romantic dengan penawaran “Roomantic”.

“Pesan kamar Anda melalui website resmi di www.grandhika-hotel.com dengan menggunakan kode promo ‘ROOMANTIC’, Anda dapat menikmati kamar Deluxe yang sudah dilengkapi sarapan pagi untuk 2 orang hanya dengan Rp650.000 per malam,” jelas Lauditta A Putri, Public Relations Hotel GranDhika Pemuda Semarang.

Hotel GranDhika Pemuda Semarang juga bakal menyuguhkan “Warak Ngendog” sebagai minuman spesial untuk para tamu yang hadir. Selain itu, nikmati juga sajian spesial food & beverage terbaru salah satunya adalah “Mangut Ikan Salmon” yang dibanderol dengan harga Rp90.000 nett per porsi.

“Kami juga menyajikan Confit Ayam Taliwang dengan harga Rp 75.000 nett per porsi yang terdiri dari paket nasi, ayam lalapan dan sambal taliwang. Tak hanya itu, untuk menemani hujan di Kota Semarang, makanan hangat Sup Gurami Mentimun seharga Rp90.000 per porsi dan kehangatan teh susu dipadukan dengan saus karamel dalam segelas Caramel Milk Oolong Tea seharga Rp35.000 per gelas, sangat cocok melengkapi pengalaman menginap Anda,” jelas Lauditta dalam siaran persnya.

Selain menu makanan di atas, Hotel GranDhika Pemuda Semarang pun menyajikan 3 promo minuman yang dibanderol dengan harga Rp45.000 nett per gelas yaitu Rai’s Coffee, kombinasi kopi dengan es jeruk, Warak Ngendog yang merupakan campuran buah naga dengan soda, serta Herb Lychee Tea yaitu es teh manis dengan tambahan leci.

Untuk informasi dan reservasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor Whatsapp 0811-2518-082 atau Telp. (024) 2920-7788.

