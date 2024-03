Harris Sentraland Semarang Kembali Hadirkan Menu Buka Puasa Favorit

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Harris Sentraland Semarang kembali menggelar program "Ngabuburit Asyiik" dengan konsep all-you-can-eat pada Ramadan tahun ini. Program yang sudah berjalan selama 5 tahun ke belakang ini bakal menghadirkan aneka menu buka puasa favorit pengunjung.

"Harris Sentraland Semarang menghadirkan kembali semua menu dan pondokan yang paling digemari pengunjung dari tahun 2018-2023. Masih mengusung konsep all you can eat, pengunjung dapat menikmati sepuasnya lebih dari 100 item menu yang akan dirotasi setiap harinya," jelas Azkar Rizal Muhammad, Marketing & Branding Manager Harris Sentraland Semarang, Jumat (1/3/2024).

Azkar menjelaskan program buka bersama itu bakal dikemas dengan tajuk "Ngabuburit Asyiik: Best Of The Best". Beberapa menu favorit pengunjung yang kembali dihadirkan pada tahun ini antara lain BBQ Corner yang jadi favorit di tahun 2018, Pizza Corner favorit di tahun 2019, Teppanyaki Corner favorit di tahun 2021, Sobat Saru-Soto Bakar Sambal Paru favorit di tahun 2022, dan Nasi Sahara yang jadi favorit di tahun 2023 lalu.

"Tak hanya menyajikan sajian all you can eat yang menggugah selera, Ngabuburit Asyiik: Best Of The Best juga menghadirkan live music nasyid performance setiap hari Jumat, beragam spot foto menarik, dan doorprize logam mulia yang diundi setiap minggu," jelas Azkar.

Untuk menikmati program tersebut, pengunjung cukup mengeluarkan Rp158.000 net/orang dan Rp79.000 net untuk anak usia 5-10 tahun. Dengan biaya tersebut, pengunjung bisa menikmati aneka hidangan yang ditawarkan, lengkap dengan berbagai pertunjukan yang bakal menambah kemeriahan tradisi buka bersama di bulan Ramadan.

