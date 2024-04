Bank Jateng Raih Dua Platinum di Ajang ICCA 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng menerima dua penghargaan platinum dalam ajang Indonesia Corporate Secretary & Communication Award (ICCA) ke-IX.

Kedua penghargaan tersebut yakni The Best Corporate Secretary & Communicanon Award IX-2024 berupa Platinum Award dengan skor 90.30 atau very excellent untuk kategori Regional Development Bank dengan aset Rp50 triliun–Rp700 triliun.

Penghargaan selanjutnya diberikan kepada Corporate Secretary Bank Jateng, Herry Nunggal Supriyadi, sebagai The Best Corporate Secretary 2024 berupa Platinum Award dengan skor 90.50 atau very excellent untuk kategori Regional Development Bank dengan aset Rp50 triliun–Rp700 triliun.

Penghargaan diberikan oleh Economic Review, berdasarkan sejumlah metode antara lain informasi website, laporan digital media sosial, laporan tahunan, company profile, dan hubungan dengan share holder serta stake holder.

Herry mengatakan bahwa prestasi tersebut diraih atas kinerja dan pendekatan komunikasi publik perusahaan yang dinilai telah dijalankan dengan baik sehingga dapat mengimplementasikan berbagai program untuk menjaga reputasi perusahaan.

“Sekretaris perusahaan tidak hanya berfokus pada keprotokoleran, kesekretariatan dan pengelolan hubungan kemasyaratan melalui media saja, namun sekretaris perusahaan juga berfungsi sebagai gatekeeper untuk mengelola media,” ujarnya.

Menurut Herry, gatekeeper penting dimiliki oleh perusahaan, sebagai penyaring saluran jaringan dari media massa, baik media cetak, media elektronik, juga kanal media online.

“Seiring perkembangan zaman, sekretaris perusahaan dituntut untuk adaptif, kreatif dan kolaboratif sehinga Sekper diharapkan bisa menjadi play maker dalam rangka membuat citra positif perusahaan,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel