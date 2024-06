Promo Spesial Juni 2024 di Allstay Hotel Semarang & Ecotel Yogyakarta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Menyambut bulan Juni 2024, Allstay Hotel Semarang & Allstay Ecotel Yogyakarta meluncurkan berbagai promo menarik bagi para pelanggan. Promo ini mencakup peluncuran produk baru, paket menginap, serta berbagai paket acara yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam pelanggan.

Salah satu sorotan utama adalah peluncuran "Aruma Catering" dari Allstay Hotel Semarang. Aruma Catering hadir dengan mengedepankan tema tradisional dan masakan rumahan. Memiliki fokus pada penyajian hidangan yang mengingatkan pada masakan dari rumah, dengan cita rasa yang autentik dan menggunakan bahan-bahan segar. Aruma Catering seringkali menampilkan menu-menu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dan bumbu tradisional, sehingga memberikan pengalaman kuliner yang akrab dan nostalgik bagi para pelanggannya.

Aruma Catering menawarkan empat jenis paket makanan diantaranya; Paket Ekonomis, Paket Penyetan, Paket Rasa Nusantara, dan Paket Nasi Langgi yang dibanderol mulai Rp29.000/box. Soft opening produk ini telah dilaksanakan pada 20 Mei lalu, dan promo soft opening masih berlangsung sepanjang bulan Juni. Dalam promo ini, pelanggan bisa mendapatkan 1 nasi box gratis untuk setiap pembelian 10 box.

Selain itu, Allstay Hotel Semarang juga menyediakan promo room "School Holiday Package" selama bulan Juni. Paket ini dibanderol dengan harga Rp950.000 untuk 3 hari 2 malam di kamar deluxe. Paket ini juga mencakup sarapan gratis untuk anak di bawah lima tahun, free kids activity, dan free welcome cake.

Tidak kalah menarik, Allstay Ecotel Yogyakarta memperkenalkan promo "Stay June" yang menawarkan harga spesial Rp366.666/nett untuk kamar deluxe termasuk buffet breakfast untuk dua orang. Promo ini juga mencakup diskon 15% FnB, diskon 10% untuk layanan laundry, free animal towel arrangement, dan welcome drink. Selain itu, ada juga promo “Beer & Fries” dengan harga Rp100.000 nett, serta promo “Billiard & Beer” seharga Rp125.000 nett yang berlaku dari pukul 10 pagi hingga 10 malam.

Allstay Ecotel Yogyakarta juga meluncurkan beberapa paket event baru. Paket tersebut meliputi "Arisan at Allstay" mulai dari Rp49.000/pax dengan minimal reservasi 5 pax, termasuk berbagai fasilitas tambahan. Kemudian, ada "Birthday Bash" mulai dari Rp79.000/pax dengan minimal reservasi 10 pax, yang mencakup snack, buffet meals, free usage venue for 4 hours. Terakhir adalah paket "Engagement Day" mulai dari Rp84.000/pax dengan minimal reservasi 20 pax, termasuk buffet meals, dan free usage venue for 4 hours. Ketiga paket tersebut sudah termasuk free sound system dan LCD screen.

Untuk informasi pemesanan catering "Aruma Catering" bisa melalui nomor 0877-0060-1001 (Citra). Untuk reservasi promo room di Allstay Hotel Semarang dapat menghubungi nomor 0817-9077-001, dan untuk reservasi room serta event di Allstay Ecotel Yogyakarta dapat menghubungi nomor 0812-4638-1920 (Stella).

Dengan berbagai penawaran menarik ini, Allstay Ecotel Yogyakarta dan Allstay Hotel Semarang berkomitmen untuk memberikan pengalaman menginap dan event yang tak terlupakan bagi para pelanggan dan tamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati berbagai promo spesial yang hanya tersedia selama bulan Juni ini. Segera reservasi dan nikmati layanan terbaik dari Allstay!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel