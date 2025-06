Meriahkan Musim Liburan, The Park Semarang Hadirkan Holiday Super Show

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - The Park Semarang menghadirkan petunjukan bertajuk Holiday Super Show yang menghadirkan lima akrobat profesional dari Meksiko dan Rusia. Pertunjukan akrobatik itu jadi yang pertama kali digelar di Kota Semarang dan Jawa Tengah.

Teges Prita Suraya, Direktur The Park Semarang PT Nirvana Wastu Jaya Pratama Properti, menyampaikan bahwa pertunjukan itu akan digelar mulai 27 Juni hingga 13 Juli 2025 mendatang. “Liburan sekolah adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak dan keluarga. Kami ingin menjadi bagian dari keceriaan itu dengan menghadirkan rangkaian hiburan dan aktivitas seru untuk seluruh anggota keluarga,” ujar Prita pada Jumat (27/6/2025).

Acara tersebut menyuguhkan tiga atraksi utama yang telah mendapatkan apresiasi dari panggung sirkus dunia, yaitu World Champion Juggling, atraksi Icarian yang memadukan kekuatan dan koreografi, serta Aerial Moon, sebuah tarian akrobatik berputar 360 derajat di ketinggian lebih dari 10 meter.

Pertunjukan akrobatik ini digelar setiap hari, kecuali Senin, di Atrium Ground Floor. Pada hari Jumat, yakni tanggal 27 Juni, 4 Juli, dan 11 Juli, pertunjukan hadir pukul 16.00 dan 19.00 WIB. Sementara itu, di hari Sabtu dan Minggu—mulai 28 hingga 29 Juni, kemudian 5 hingga 6 Juli, serta 12 hingga 13 Juli—jadwal pertunjukan adalah pukul 14.00 dan 19.00 WIB. Adapun pada hari Selasa hingga Kamis, yakni tanggal 1 sampai 3 Juli dan 8 sampai 10 Juli, pertunjukan hanya digelar satu kali pada pukul 19.00 WIB.

Selain pertunjukan utama, pengunjung dapat berinteraksi dengan akrobat melalui sesi meet & greet selama 20 menit setelah acara. Program pendukung juga mencakup kolaborasi dengan komunitas dan institusi kesenian di Semarang. Anak-anak dari Purwa Caraka Music School dan Halmahera Music School akan menampilkan pertunjukan musik pada 28 Juni, 4–6 Juli, dan 12 Juli. Kegiatan lainnya meliputi Joie Game bersama Happy Time pada 29 Juni, karaoke party bersama Swifties Semarang, serta Summer Zumba Party bersama Zin Community pada 13 Juli.

Berbagai tenant di The Park Semarang menyediakan diskon hingga 50%. Promo ini berlaku di gerai-gerai seperti Puma, New Balance, Crocs, Skechers, Converse, dan Sports Station. Brand fesyen seperti Mango, Max Fashion, Gino Mariani, Levi’s, dan Kipling juga menghadirkan program gift with purchase berupa voucher belanja hingga Rp500.000. Selain itu, Gramedia menggelar Back to School Expo sejak 25 Juni 2025, dan Relaxology menawarkan promo khusus. Wahana bermain anak-anak YupiLand akan hadir mulai 17 hingga 30 Juli 2025 sebagai penutup rangkaian libur sekolah.