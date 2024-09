Rayakan 9 Tahun, Allstay Ecotel Yogyakarta Usung 'Bersama Menuju Tujuan'

Allstay Ecotel Yogyakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-9 dengan tema "Growing Together To Reach The Goals"

Bisnis.com, SEMARANG - Allstay Ecotel Yogyakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-9 dengan tema "Growing Together To Reach The Goals" melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh karyawan. Acara ini diawali dengan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berlangsung pada tanggal 13 September 2024.

Dalam rangkaian CSR ini, Allstay Ecotel Yogyakarta memberikan donasi berupa 10 tangki air bersih kepada masyarakat di Dusun Nglipar, Gunungkidul, yang tengah menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan. Akses air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap komunitas, dan dengan donasi ini, Allstay Ecotel Yogyakarta berusaha untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Tidak hanya berhenti di situ, dalam kegiatan CSR ini, Allstay Ecotel Yogyakarta juga memberikan bantuan logistik dan pakaian kepada Panti Asuhan Ar Raafi'u yang terletak di daerah yang sama. Bantuan ini meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, bahan pangan, pakaian layak pakai, dan berbagai barang lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak di panti asuhan.

Puncak perayaan internal dilaksanakan pada 17 September 2024 di Skoop Meeting Room, Allstay Ecotel Yogyakarta. Seluruh karyawan turut serta dalam acara yang dibuka dengan sambutan dari Bapak Agus, Chief Accounting Allstay Ecotel Yogyakarta, yang mewakili Hotel Manager Bapak Dona. Dalam sambutannya, Bapak Agus menyampaikan, "Perayaan ini bukan hanya sekadar momen tahunan, tetapi adalah kesempatan untuk merenungkan perjalanan kita bersama dalam mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan."

Ibu Daisha, selaku HRD Allstay Ecotel Yogyakarta, juga memberikan sambutan dan apresiasi atas kerja keras tim dalam menyukseskan rangkaian kegiatan CSR. "Saya berterima kasih kepada seluruh karyawan yang telah berkontribusi, baik dalam kegiatan CSR maupun acara puncak ini. Semangat kita untuk terus tumbuh bersama adalah kunci kesuksesan Allstay Ecotel Yogyakarta ke depan," ujar Ibu Daisha.

Setelah sambutan pembuka, acara berlanjut dengan pembacaan doa bersama yang diikuti oleh seluruh karyawan. Doa ini menjadi simbol harapan agar perusahaan dan semua yang terlibat di dalamnya terus diberikan kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Usai doa, tibalah acara pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur dan kebersamaan. Tumpeng pertama dipotong oleh Bapak Agus, yang kemudian dengan penuh simbolis menyerahkannya kepada perwakilan karyawan dari berbagai kategori, mulai dari PKWT, DW, Casual, hingga Trainee. Momen ini menjadi lambang keharmonisan dan persatuan di antara karyawan dari berbagai jenjang.

Setelah itu, acara berlanjut dengan pengumuman penghargaan bergengsi "Best Employee of The Year 2024". Momen ini menjadi salah satu puncak acara yang paling dinantikan oleh seluruh karyawan. Penghargaan ini bukan hanya sekadar apresiasi, tetapi juga pengakuan atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun. Setelah pengumuman, beberapa karyawan dengan antusias berbagi kesan dan pesan mereka tentang perjalanan bersama Allstay Ecotel Yogyakarta. Salah satu karyawan dengan penuh haru menyampaikan,

"Bekerja di Allstay Ecotel Yogyakarta selama beberapa tahun ini bukan hanya tentang menjalankan tugas sehari-hari, tetapi juga tentang tumbuh bersama sebagai keluarga. Di sini, saya merasakan dukungan yang luar biasa, baik dalam perkembangan karier maupun pribadi. Perusahaan ini selalu mendorong kami untuk berkembang, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang ini." tutupnya.

Acara ini pun menjadi refleksi akan pentingnya semangat kebersamaan dan apresiasi yang tulus terhadap seluruh kontribusi karyawan, menciptakan kenangan indah yang akan terus teringat oleh semua yang hadir. Penutup acara dimeriahkan dengan pembagian doorprize dan pesta kecil-kecilan yang diiringi dengan sesi makan bersama. Seluruh karyawan terlihat kompak dengan dresscode bertema earthtone, menciptakan kesan natural dan elegan, sejalan dengan semangat kebersamaan yang diusung oleh Allstay Ecotel Yogyakarta.

Perayaan ulang tahun ini bukan hanya menjadi peringatan bertambahnya usia perusahaan, tetapi juga momentum untuk mempererat hubungan antar karyawan dan memperkuat komitmen bersama dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan di masa mendatang.