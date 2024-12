Bank Jateng Salurkan CSR untuk Penyandang Disabilitas di Banjarnegara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Banjarnegara menyalurkan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk sejumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Banjarnegara.

Dalam acara Panggung Apresiasi Disabilitas yang digelar Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Alun-Alun Banjarnegara pada 1 Desember 2024, Bank Jateng memberikan bantuan sebesar Rp39,5 juta untuk modal usaha dan 109 paket sembako.

Wakil Pemimpin Bank Jateng Cabang Banjarnegara, Nur Kholis, menegaskan bahwa dukungan kepada penyandang disabilitas harus berorientasi pada pemberdayaan.

“Para penyandang disabilitas berharap tidak dianggap sebagai difabel. Mereka menginginkan kesetaraan, kemandirian, dan bisa inklusi di segala bidang serta diberikan kesempatan untuk berkarya,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/12/2024).

Ia juga menambahkan bahwa para penyandang disabilitas lebih membutuhkan bantuan produktif yang berkelanjutan daripada bantuan bersifat konsumtif.

Pj Bupati Banjarnegara, Muhammad Masrofi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Bank Jateng dan pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan ini.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengucapkan terima kasih kepada Bank Jateng serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini dan terus memberikan motivasi kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjarnegara, khususnya seluruh saudara kita penyandang disabilitas agar lebih baik, lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga telah mengalokasikan berbagai bantuan untuk penyandang disabilitas, termasuk 10 unit kursi roda adaptif anak, 100 paket sembako melalui APBD, serta bantuan dari Kementerian Sosial berupa 151 unit alat bantu dan 388 paket sembako.

"Kegiatan HDI ini mengambil tema Amplifying The Leadership of Person with Disabilities for an Inclusive and Sustainable Future artinya memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Panggung Apresiasi Disabilitas ini menjadi momentum penting untuk memperjuangkan hak, meningkatkan kesadaran, dan memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk lebih berdaya di berbagai aspek kehidupan.