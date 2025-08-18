Bank Jateng Serahkan Bantuan Kaki Palsu untuk Penyandang Disabilitas di Kudus

Bank Jateng memberikan kaki palsu kepada 27 penyandang disabilitas di Kudus sebagai bagian dari program CSR senilai Rp150 juta.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng menyerahkan bantuan sosial berupa kaki palsu untuk 27 penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis pada acara pembukaan Program TMMD Reguler ke-125.

Bank Jateng mengalokasikan anggaran dana corporate social responsibility (CSR) senilai total senilai Rp1 miliar pada tahun ini untuk Kabupaten Kudus. Sebanyak Rp150 juta di antaranya digunakan untuk membiayai pengadaan kaki palsu berbagai ukuran. Dana CSR lainnya mengalir untuk memberikan bantuan lainnya seperti beasiswa pendidikan, perbaikan tenda pedagang kaki lima, dan rumah layak huni (RTLH).

Pemimpin Bank Jateng Cabang Kudus, Risdiyanto, berharap bantuan ini dapat memberikan dampak positif bagi warga Kudus, terutama penyandang disabilitas, agar mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan semangat baru.

“Semoga bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga memberikan semangat untuk terus beraktivitas dan berkontribusi bagi masyarakat,” katanya dalam siaran pers, Senin (18/8/2025).

Plt Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, Satria Agus Himawan, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank Jateng yang menyalurkan dana CSR karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Bank Jateng. Anggaran kami terbatas, jadi dengan adanya CSR ini sangat membantu bagi penyandang disabilitas,” ungkap Satria.