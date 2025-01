Pensiunan Guru di Tegal Raih Hadiah Mobil Listrik dari Bank Jateng

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Slawi memberikan apresiasi kepada 6 nasabahnya dengan memberikan hadiah berupa 1 unit Mobil Wuling Air EV serta 5 buah sepeda motor Yamaha Fazzio New Hybrid. Hadiah tersebut merupakan hasil dari Undian Tabungan Bima Bank Jateng Periode I Tahun 2024.

Hadiah utama program undian Tabungan Bima Bank Jateng berupa mobil listrik Wuling Air EV diraih oleh Sulastri, warga Kalisapu seorang pensiunan guru SMP 1 Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Hadiah diserahkan oleh Asisten Bupati Tegal Bidang Perekonomian dan Pembangunan Joko Kurnianto di Kantor Bank Jateng Cabang Slawi, JI. Ahmad Yani No 30 Slawi.

Sementara hadiah lainnya diserahkan oleh Pemimpin Bank Jateng Cabang (KC) Slawi serta Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kemantran, Banjaran dan Margasari.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Slawi, Setiyo Aji, mengatakan bahwa pemberian hadiah Tabungan Bima tersebut adalah wujud apresiasi atas kepercayaan nasabah yang telah mempercayakan dananya di Bank Jateng. Aji juga mengajak masyarakat Kabupaten Tegal khususnya untuk menabung di Bank Jateng serta terus meningkatkan saldo tabungan.

“Setiap nasabah berpeluang mendapatkan hadiah dari Tabungan Bima, karena undian akan diberikan untuk setiap Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu, sehingga di setiap KC dan KCP dipastikan akan mendapatkan hadiah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (21/1/2025).

Pemberian Hadiah Undian Tabungan Bank Bima diberikan dua kali dalam setahun. Setiap nasabah yang memiliki rata-rata saldo minimal Rp30 juta per tahun, akan mendapatkan satu poin undian Grand Prize 1 unit mobil Hyundai Ioniq 5, sedangkan rata-rata saldo minimal Rp10 juta per tahun, akan mendapatkan satu poin undian hadiah utama berupa 1 unit mobil Wuling Air EV dan rata-rata saldo minimal Rp2 juta per tahun, akan mendapatkan satu poin undian berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Fazzio New Hybrid, demikian berlaku untuk kelipatannya. Sehingga semakin besar nilai tabungannya, akan semakin besar pula peluang untuk meraih Hadiah Tabungan Bima.

Asisten Bupati Tegal Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tegal Joko Kurnianto menyampaikan apresiasinya atas pemberian hadiah oleh Bank Jateng kepada para nasabahnya dan berharap agar hadiah yang diterima dapat bermanfaat serta membantu peningkatan ekonomi keluarga.

“Pemerintah Kabupaten Tegal telah lama bekerja sama dengan Bank Jateng dalam membangun Kabupaten Tegal, Matur nuwun Bank Jateng,” ungkap Joko.