Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup

Bulog Semarang menjamin stok beras cukup dengan cadangan 70.000 ton untuk satu tahun ke depan. Distribusi beras subsidi dilakukan untuk menahan kenaikan harga.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 16:13
Share
Rendy Ardiansyah, Pimpinan Perum Bulog Cabang Semarang, memberikan keterangan kepada wartawan pada Minggu (10/8/2025)/Bisnis-Muhammad Faisal Nur Ikhsan.
Rendy Ardiansyah, Pimpinan Perum Bulog Cabang Semarang, memberikan keterangan kepada wartawan pada Minggu (10/8/2025)/Bisnis-Muhammad Faisal Nur Ikhsan.
Ringkasan Berita
  • Perum Bulog Semarang memastikan stok beras sebanyak 70.000 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga satu tahun ke depan.
  • Bulog mendistribusikan beras subsidi atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) langsung ke masyarakat untuk menahan kenaikan harga beras.
  • Distribusi beras SPHP dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi, dengan total distribusi mencapai 5.000 ton sejak awal tahun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SEMARANG - Harga beras di Kota Semarang mengalami kenaikan dalam 2 bulan terakhir. Imbasnya, pada Juli 2025, Kota Semarang mengalami inflasi bulanan sebesar 0,23%.

Perum Bulog memastikan bahwa ketersediaan beras di Kota Semarang dan sekitarnya masih cukup memadai. "Stok beras di Semarang total sekitar 70.000 ton, itu sangat cukup. Minimal sampai satu tahun ke depan. Bukan akhir tahun, tetapi satu tahun ke depan," kata Rendy Ardiansyah, Pimpinan Perum Bulog Cabang Semarang, Minggu (10/8/2025).

Perum Bulog juga telah menerima instruksi dari pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional untuk menggelontorkan beras subsidi atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat langsung, tanpa melalui perantara. Distribusi dilakukan bukan untuk dijual kembali, tetapi langsung digunakan oleh konsumen sehingga ikut menahan laju kenaikan harga beras di pasaran.

Distribusi beras SPHP dilakukan Perum Bulog dengan menggandeng pemerintah daerah, TNI, Polri, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rerata distribusi sebanyak 1 ton per minggu. Adapun total beras SPHP yang telah didistribusikan Perum Bulog Cabang Semarang sejak awal tahun ini telah mencapai angka sekitar 5.000 ton.

Lebih lanjut, dalam 2 pekan terakhir, kegiatan distribusi juga tengah intens dilakukan di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 1.530 titik dan menjadi momentum bagi Perum Bulog untuk mendistribusikan lebih banyak SPHP ke konsumen. "Dampaknya nanti akan terasa dalam beberapa hari ke depan. Di mana masyarakat, semua lapisan, itu tahu bahwa ada beras murah dengan kualitas baik," jelasnya.

Rendy juga menyampaikan bahwa Perum Bulog juga telah bekerja sama dengan kios-kios pangan untuk bisa menjual beras SPHP dengan harga yang terjangkau. Setiap kios bisa menerima maksimal 2 ton beras SPHP per transaksi. "Sewaktu stoknya sudah tinggal sedikit, habis, kami bisa melayani permintaan masing-masing pedagang untuk melakukan pemesanan," lanjutnya.

Baca Juga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Faisal Nur Ikhsan
Editor : Asteria Desi Kartika Sari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge
Premium
1 jam yang lalu

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
8 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ombudsman Soroti Risiko Politik di Balik Kelangkaan Beras

Ombudsman Soroti Risiko Politik di Balik Kelangkaan Beras

Bulog Cirebon Tuntas Salurkan 10.000 Ton Bantuan Pangan

Bulog Cirebon Tuntas Salurkan 10.000 Ton Bantuan Pangan

Realisasi Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 2,78 Juta Ton

Realisasi Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 2,78 Juta Ton

Kemendag Ungkap Biang Kerok Stok Beras Bulog di Ritel Modern Seret

Kemendag Ungkap Biang Kerok Stok Beras Bulog di Ritel Modern Seret

Beras SPHP Dijual Koperasi TNI/Polri, Dirut Bulog: Tak Mungkin Dipalsukan

Beras SPHP Dijual Koperasi TNI/Polri, Dirut Bulog: Tak Mungkin Dipalsukan

Bos Bulog Pastikan Kopdes Merah Putih Jadi Pemasok Beras-Minyak Goreng Cs

Bos Bulog Pastikan Kopdes Merah Putih Jadi Pemasok Beras-Minyak Goreng Cs

Beras Impor Thailand tiba di Banyuwangi

Beras Impor Thailand tiba di Banyuwangi

Presiden Tinjau Gudang Bulog dan Serahkan Bantuan Beras

Presiden Tinjau Gudang Bulog dan Serahkan Bantuan Beras

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup
Bisnis Jateng & DIY
1 jam yang lalu

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup

Sambut HUT ke-80 RI, Intani - Pegadaian Latih 80 Petani Ramah Lingkungan
Kabar Jateng & DIY
09 Agt 2025 | 10:43 WIB

Sambut HUT ke-80 RI, Intani - Pegadaian Latih 80 Petani Ramah Lingkungan

Investasi Hijau dan Infrastruktur Logistik, 2 Pilar Ekonomi Baru di KEK Industropolis Batang
Bisnis Jateng & DIY
09 Agt 2025 | 09:29 WIB

Investasi Hijau dan Infrastruktur Logistik, 2 Pilar Ekonomi Baru di KEK Industropolis Batang

Dari Pati, Alarm Ketimpangan Fiskal Berbunyi
Bisnis Jateng & DIY
09 Agt 2025 | 09:04 WIB

Dari Pati, Alarm Ketimpangan Fiskal Berbunyi

Aston Inn Pandanaran Semarang Hadirkan Menu Spesial Kemerdekaan
Kabar Jateng & DIY
08 Agt 2025 | 18:20 WIB

Aston Inn Pandanaran Semarang Hadirkan Menu Spesial Kemerdekaan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Semarakan HUT ke-80 RI, Siswa SMK di Temanggung Lakukan Kirab Bendera Merah Putih Raksasa
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup