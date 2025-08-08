Bisnis Indonesia Premium
Aston Inn Pandanaran Semarang Hadirkan Menu Spesial Kemerdekaan

Selama bulan Agustus, paket August Feast ini ditawarkan dengan harga Rp80.000 nett untuk ketiga sajian sekaligus.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 18:20
Aston Inn Pandanaran Semarang menghadirkan hidangan spesial bertajuk "August Feast". /Foto: Istimewa
Aston Inn Pandanaran Semarang menghadirkan hidangan spesial bertajuk "August Feast". /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Aston Inn Pandanaran Semarang menghadirkan hidangan spesial bertajuk "August Feast", yang terdiri dari dua minuman segar dan satu hidangan penutup. Ketiga menu ini tersedia sepanjang bulan Agustus 2025. 

Pilihan minuman pertama adalah Independence Sparkle, yakni kombinasi segar dari jus sirsak, sirup vanila, dan soda stroberi. Perpaduan ini tidak hanya menyajikan rasa yang unik dan menyegarkan, tetapi juga menampilkan warna merah putih yang merepresentasikan bendera Indonesia. 

Kreasi lainnya adalah Pinacolada French Toast, sebuah inovasi yang mengubah minuman tropis populer pinacolada menjadi hidangan penutup. Dessert ini terbuat dari roti tawar lembut yang disajikan dengan saus kelapa vanila dan topping potongan nanas rebus dalam sirup lemon serta sedikit garam, kemudian dilengkapi dengan satu scoop es krim. 

Sebagai pelengkap, pengunjung juga dapat menikmati segelas Ice Caffè Latte yang disajikan dingin. Hidangan August Feast ini cocok dinikmati saat bersantai bersama keluarga atau teman, baik di 40lane Café maupun melalui layanan room service di kamar. 

Selama bulan Agustus, paket August Feast ini ditawarkan dengan harga Rp80.000 nett untuk ketiga sajian sekaligus. 

“Di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini, kami menghadirkan inovasi menu terbaru bertajuk August Feast dengan tiga hidangan sekaligus. Kami berharap sajian ini dapat menambah semarak perayaan kemerdekaan para tamu kami,” ujar Ibnoe Ichwan Chambali, General Manager Aston Inn Pandanaran Semarang.              

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

Topik

