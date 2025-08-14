Bisnis Indonesia Premium
Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

Gubernur Jateng Achmad Luthfi situasi di Pati telah kembali kondusif usai demo warga terhadap kenaikan pajak.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 21:20
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi
Ringkasan Berita
  • Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan situasi di Kabupaten Pati telah kembali kondusif setelah aksi massa besar-besaran.
  • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurunkan tim untuk memastikan pelayanan masyarakat dan iklim investasi di Pati tetap terjaga.
  • Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan pajak dan mendorong investasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggelar rapat terbatas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meninjau perkembangan situasi di Kabupaten Pati pasca-aksi massa besar-besaran yang terjadi pada Rabu (13/8/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantornya, Kamis (14/8/2025) Luthfi menyatakan bahwa kondisi di Pati sudah kembali kondusif. "Perkembangan situasi kita bahas secara detail. Saya sampaikan, situasi wilayah Pati kondusif," ujar Luthfi usai rapat.

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurunkan tim dari Biro Otonomi Daerah, Biro Ekonomi dan Pembangunan, serta Biro Kesejahteraan masyarakat untuk memastikan pelayanan masyarakat dan iklim investasi di Kabupaten Pati tetap terjaga. "Dinas Kesehatan juga diterjunkan agar layanan kesehatan berjalan baik," terang Luthfi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pati telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 12 April 2025. Surat itu ditanggapi dengan agenda rapat bersama yang telah dilakukan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Pati.

Hasil rapat bersama tersebut ada tiga aspek yang harus dipenuhi. Pertama, harus ditunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kedua, tidak membebani masyarakat. Ketiga, disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Aspek-aspek tersebut harus dilaporkan dalam waktu satu minggu.

Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyebut kenaikan pajak sebagai sesuatu yang wajar. Namun, yang perlu menjadi catatan, kebijakan itu harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat. Berbagai aturan serta ketentuan pemerintah juga harus ditaati oleh kepala daerah.

Pemerintah daerah di kabupaten dan kota juga punya banyak opsi untuk menjamin pembiayaan pembangunan di wilayahnya. Langkah untuk menaikkan pajak, seperti yang dilakukan Bupati Pati, bukanlah solusi tunggal yang bisa diambil.

"Ada pajak yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Ada pajak yang dari investasi. Nah, ini yang kita saat ini genjot. Kita mendorong investor untuk datang, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita naik tetapi tidak membuat masalah," ucap Taj Yasin saat ditemui wartawan.

Penulis : M Faisal Nur Ikhsan
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo
Kabar Jateng & DIY
3 jam yang lalu

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta
Kabar Jateng & DIY
3 jam yang lalu

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025
Bisnis Jateng & DIY
5 jam yang lalu

BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025

Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal
Kabar Jateng & DIY
6 jam yang lalu

Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat
Kabar Jateng & DIY
10 jam yang lalu

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat

