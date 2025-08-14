Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

Bank Jateng melakukan sosialisasi produk dan layanan perbankan kepada Prajurit Korem 072 Yogyakarta untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Kantor Cabang DIY melakukan sosialisasi produk dan layanan perbankan kepada Prajurit dan PNS Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta.

Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujarwo berharap kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam mempererat kerja sama antara Bank Jateng dan Korem 072/Pamungkas.

"Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, anggota Prajurit dan PNS Korem 072/Pamungkas dapat memperoleh informasi yang jelas tentang produk dan layanan Bank Jateng yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (14/8/2025).

Sambu Dharta Gautama, Pemimpin Bank Jateng Cabang Yogyakarta, menyampaikan bahwa Bank Jateng telah lama berkolaborasi dengan TNI untuk memberikan kemudahan akses perbankan. Sosialisasi produk dan layanan perbankan perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh anggota TNI mendapatkan layanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan solusi finansial yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga membantu anggota TNI dalam merencanakan masa depan keuangan mereka," katanya.

Bank Jateng menyadari pentingnya mendukung kehidupan finansial anggota TNI, oleh karena itu, Bank Jateng menawarkan berbagai produk perbankan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota Korem 072/Pamungkas.

Produk tersebut mencakup layanan tabungan, kredit, hingga solusi finansial yang fleksibel, disertai dengan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam proses pengajuan.