Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat

Bupati Pati Sadewo tak mundur meski didemo warga, menunggu keputusan DPRD yang sudah bentuk pansus angket untuk evaluasi kebijakannya.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 13:49
Share
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Dalam unjuk rasa yang dihadiri sekitar 100 ribu warga itu menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Dalam unjuk rasa yang dihadiri sekitar 100 ribu warga itu menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat. ANTARA FOTO/Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan masyarakat Pati telah selesai menggelar demo menuntut kebijakan dan mundurnya Bupati Sadewo dari jabatan pada Rabu (13/8/2025).

Namun Bupati Sadewo mengatakan dirinya tidak mundur meski terdapat tuntutan. Menurutnya, ia telah dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.

"Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," ujarnya pada Rabu. 

Ia menegaskan bahwa semua pihak harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Dirinya pun menghormati proses politik yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

"DPRD memiliki hak angket dan saya menghormati paripurna tersebut," tegasnya.

Sembari menunggu keputusan DPRD, Sadewo meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki kebijakan politiknya yang membuat polemik di tengah masyarakat.

Baca Juga

Ia pun mengakui bahwa dirinya salah dan akan memperbaiki kesalahan itu. Dia juga mengimbau warga untuk memaklumi kesalahannya, mengingat Sudewo baru beberapa bulan menjadi Bupati Pati dan memiliki banyak kekurangan.

"Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya, ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru beberapa bulan menjabat sebagai bupati masih banyak kekurangan masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan," ujarnya.

DPRD Buat Pansus Pemakzulan

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membenarkan bahwa pada Rabu (13/8) digelar rapat paripurna DPRD yang dihadiri 42 orang dari 50 anggota, sehingga kuorum.

Dari 42 anggota itu ada yang mengusulkan terbentuknya panitia khusus (Pansus) angket. Sehingga rapat tersebut juga membentuk tim pansus angket dengan jumlah anggota 15 orang.

"Semua fraksi menyepakati dibentuk tim pansus angket untuk menindaklanjuti tentang kebijakan Bupati Pati Sudewo. Hari ini (13/8) pansus langsung rapat. Sedangkan hasilnya menunggu mereka karena punya waktu 60 hari kerja," ujar Ali dikutip dari Antaranews. 

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka usulan pemakzulan akan diajukan melalui mekanisme resmi untuk dikirim ke Mahkamah Agung (MA).

Respons Istana soal Demo Pati 

Presiden Prabowo Subianto ikut buka suara atas demo Pati yang terjadi pada Rabu (13/8/2025). Dia meminta agar permasalahan ini segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak luas.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyayangkan polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memicu gelombang protes warga.

“Kalau secara khusus belum [memberikan tanggapan langsung], tetapi tentunya beliau [Presiden Prabowo] menyayangkan. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu,” ujar Prasetyo usai gladi kotor HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

Prasetyo menegaskan, Presiden Ke-8 RI itu berharap agar permasalahan segera diselesaikan tanpa menimbulkan dampak yang lebih luas bagi warga.

“Kita berharap segera selesai, karena apapun itu jangan sampai mengganggu kehidupan bermasyarakat di Pati, juga jangan mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan,” ucapnya.

Dia mengatakan bahwa kini pemerintah mendorong semua pihak untuk duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. Dia juga tidak ingin permasalahan ini terus berlarut-larut.

“Semoga bisa segera dicari jalan keluar masing-masing pihak,” tandas Prasetyo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026
Premium
23 menit yang lalu

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures
Premium
53 menit yang lalu

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Demo Pati, Ini Respons Mendagri Tito Tegur Bupati Sudewo

Demo Pati, Ini Respons Mendagri Tito Tegur Bupati Sudewo

Daftar Kabupaten Kota Pemilik PAD di Bawah Rp100 Miliar, NTT dan Sumut Paling Banyak

Daftar Kabupaten Kota Pemilik PAD di Bawah Rp100 Miliar, NTT dan Sumut Paling Banyak

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

Didemo Warga Pati, Bupati Sudewo Tetap Ogah Mundur

Didemo Warga Pati, Bupati Sudewo Tetap Ogah Mundur

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran

Aksi Unjuk Rasa Warga Pati Berakhir Ricuh

Aksi Unjuk Rasa Warga Pati Berakhir Ricuh

Bupati Pati Sudewo Ngaku Tak Tahu Jumlah Korban Demo: Itu Urusan Polisi

Bupati Pati Sudewo Ngaku Tak Tahu Jumlah Korban Demo: Itu Urusan Polisi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat
Kabar Jateng & DIY
1 jam yang lalu

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat

Didemo Ribuan Warga, Bupati Pati: Ini Pembelajaran Solidaritas
Kabar Jateng & DIY
17 jam yang lalu

Didemo Ribuan Warga, Bupati Pati: Ini Pembelajaran Solidaritas

Bank Jateng Layani Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa UI
Kabar Jateng & DIY
18 jam yang lalu

Bank Jateng Layani Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa UI

Grand Candi Hotel Semarang Juara Lomba Tumpeng PHRI Vaganza 2025
Kabar Jateng & DIY
13 Agt 2025 | 13:48 WIB

Grand Candi Hotel Semarang Juara Lomba Tumpeng PHRI Vaganza 2025

Grand Edge Semarang Gelar Sunset Yoga di Atas Kota
Kabar Jateng & DIY
13 Agt 2025 | 13:39 WIB

Grand Edge Semarang Gelar Sunset Yoga di Atas Kota

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Didemo Ribuan Warga, Bupati Pati: Ini Pembelajaran Solidaritas

2

Bank Jateng Layani Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa UI

3

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Didemo Ribuan Warga, Bupati Pati: Ini Pembelajaran Solidaritas

2

Bank Jateng Layani Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa UI

3

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat