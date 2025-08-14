Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025

Ekosistem Rantai Nilai Halal (Halal Value Chain/HVC) diharapkan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang kuat dan berkelanjutan bagi kawasan Jateng.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 18:43
Share
Logo Halal Indonesia./bpjph.halal.go.id
Logo Halal Indonesia./bpjph.halal.go.id

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Indonesia (BI) terus memacu penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Tengah melalui perhelatan Festival Jateng Syariah (Fajar) 2025.

Ajang ini diselenggarakan guna memperkokoh rantai nilai halal (Halal Value Chain/HVC) yang diharapkan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang kuat dan berkelanjutan bagi kawasan Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra menegaskan pentingnya sinergi untuk mencapai tujuan tersebut.

"Sinergi dengan berbagai pihak yang telah dilakukan dalam pengembangan eksyar diharapkan dapat mendukung & menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya dalam pembukaan acara Fajar 2025 pada Kamis (14/8/2025) di Kota Semarang.

Acara yang berlangsung di Queen City Mall pada 14-17 Agustus 2025 tersebut mengusung tema "Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Pengembangan Halal Value Chain untuk Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Jawa Tengah".

Tema ini, menurut Rahmat, bertujuan untuk menggali potensi ekonomi syariah, mendorong sinergi antara sektor riil dan keuangan syariah, serta mendukung visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Baca Juga

Fajar 2025 juga menjadi wadah strategis untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta konektivitas antar pelaku industri halal.

Rahmat Dwisaputra juga memaparkan capaian program yang telah terlaksana, termasuk fasilitasi sertifikasi halal untuk sekitar 1.264 UMKM, sertifikasi kompetensi untuk 35 Auditor Halal, 62 Penyelia Halal, dan 70 Juru Sembelih Halal.

Di samping itu, dibentuk pula 8 Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, Sehat) di Jawa Tengah, termasuk di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dan UIN Walisongo, menjadi prestasi yang membanggakan.

"Program Zona KHAS tersebut berhasil mengantarkan Jawa Tengah meraih Juara 1 Anugerah Adinata Syariah 2025 kategori Zona KHAS," tambah Rahmat.

Acara pembukaan Fajar 2025 dimeriahkan dengan penyerahan berbagai penghargaan dan komitmen kerja sama. Di antaranya, penyerahan sertifikat halal bagi RPH/RPU dan UMKM, peluncuran Zona KHAS di UIN Walisongo, penyerahan bantuan sumur bor wakaf digital, serta penyerahan hasil business matching pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM.

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama akselerasi pengembangan ekosistem rantai nilai halal di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Fajar 2025 juga menggelar Festival Santri Jawa Tengah (Fitrah) dan Fajar Halal Experience. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk pelaku usaha syariah, tetapi juga sarana untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, yang pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat rantai nilai halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Faisal Nur Ikhsan
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
Premium
3 jam yang lalu

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
5 jam yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

Asuransi Jiwa Syariah Jadi Alternatif Mitigasi Masa Depan Anak

Asuransi Jiwa Syariah Jadi Alternatif Mitigasi Masa Depan Anak

Di Tengah Koreksi Bancassurance, Prudential Syariah Gandeng Bank BSI

Di Tengah Koreksi Bancassurance, Prudential Syariah Gandeng Bank BSI

Ikhtiar Bank Indonesia Dorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kaltim

Ikhtiar Bank Indonesia Dorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kaltim

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo
Kabar Jateng & DIY
3 jam yang lalu

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta
Kabar Jateng & DIY
3 jam yang lalu

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025
Bisnis Jateng & DIY
5 jam yang lalu

BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025

Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal
Kabar Jateng & DIY
6 jam yang lalu

Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat
Kabar Jateng & DIY
10 jam yang lalu

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat

2

BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025

3

Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal

4

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

5

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Alasan Bupati Pati Sadewo Tak Mau Mundur Meski Sudah Didemo Rakyat

2

BI Dorong Penguatan Halal Value Chain di Jateng Lewat Fajar 2025

3

Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal

4

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

5

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta